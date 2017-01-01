يا ربي السلامة.. مسخوط الوالدين قتل الأم ديالو بسبب صلاة الفجر..وهذه هي التفاصيل ﻿

أقدم شخص يدعى ''محمد شرف الدين عبد الإمام'' يبلغ من العمر 32 عاما، موظف بشركة بترول، بقتل والدته بطريقة بشعة، بالسويس، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية اليوم الجمعة.

"شوف تيفي"

أقدم شخص يدعى "محمد شرف الدين عبد الإمام" يبلغ من العمر 32 عاما، موظف بشركة بترول، بقتل والدته بطريقة بشعة، بالسويس، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية اليوم الجمعة.

وحسب موقع أخبارك المصري فإن مباحث أمن السويس، تمكنت من القبض على المتهم بقتل والدته عن طريق "الخنق" بمدينة السلام في السويس، اليوم الجمعة، بعد عودته من صلاة الفجر، بعد انتقال رئيس نيابة فيصل بالسويس، والقيادات الأمنية بمديرية أمن السويس، ومفتش الصحة بالمحافظة إلى موقع الجريمة.



وأضاف الموقع ذاته بأن الأمن بمنطقة السويس، توصل بإخبارية، تفيد بقيام أسرة من سكان مدينة السلام بالتقدم ببلاغ يفيد بمقتل "عزة عبد الرحيم" البالغة قيد حياتها 46 عاما داخل منزلها، حيث قام ابنها بقتلها بوشاح كانت ترتدية أمام شقيقته وشقيقه، بهد أن تشاجر معها بسبب ذهابه لصلاة الفجر دون وضوء.