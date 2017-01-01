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إثيوبيا تستعد لإستقبال زعماء الدول الإفريقية بينهم الملك محمد السادس

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 16:46 إثيوبيا تستعد لإستقبال زعماء الدول الإفريقية بينهم الملك محمد السادس | بوليتيك
إثيوبيا تستعد لإستقبال زعماء الدول الإفريقية بينهم الملك محمد السادس
كشفت مواقع إعلامية دولية، عن تكثيف الإستعدادات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإستقبال الزعماء الأفارقة الذين سيبدأون بالتقاطر إبتداءا من عشية اليوم الجمعة، للمشاركة في القمة الإفريقية

شوف تيفي

كشفت مواقع إعلامية دولية، عن تكثيف الإستعدادات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإستقبال الزعماء الأفارقة الذين سيبدأون بالتقاطر إبتداءا من عشية اليوم الجمعة، للمشاركة في القمة الإفريقية المرتقبة يوم 30 و31 من الشهر الجاري.

وأعلنت عدد من الدول عن سفر رؤسائها عشية اليوم نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أفادت قناة العربية، أن الرئيس المصري سيحط الرحال عشية اليوم الجمعة أديس أبابا للمشاركة إلى جانب عدد كبير من الزعماء الأفارقة، إذ يتضمن برنامج الرئيس السيسي عدداً من اللقاءات مع رؤساء الدول الإفريقية.

كما أوردت ذات المصادر، أن الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال سيمثل الرئيس الجزائري في القمة المرتقبة، بالإضافة للرئيس التونسي القائد باجي السبسي ورئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز بالإضافة إلى أغلبية الدول الأعضاء، حيث سيحضرون رؤساء الدول شخصيا لتمثيل بلادهم فيما دول قليلة ستبعث ممثلين عن حكوماتهم.
هذا، ويرتقب أن يحل الملك محمد السادس مساء اليوم الجمعة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث سيلتقي عددا من زعماء الدول الإفريقية، لبحث العلاقات الثنائية على ضوء مناقشة أعضاء الإتحاد الإفريقي لطلب المغرب العودة للإتحاد الإفريقي في القمة المرتقبة يومي 30 و31 يناير الجاري.

وشهدت العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إجراءات أمنية مشددة وإستعدادات مكثفة على طول المسفة الرابطة بين مطار أديس أبابا والشارع الرئيسي الذي يوجد به المقر الرئيسي لمنظمة الإتحاد الإفريقي.
و غادر الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، مطار محمد الخامس الدولي، بعد ظهر اليوم الجمعة، متوجها إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا.



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