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الملك محمد السادس يغادر أرض الوطن صوب الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 16:37 الملك محمد السادس يغادر أرض الوطن صوب الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا | بوليتيك
الملك محمد السادس يغادر أرض الوطن صوب الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا
غادر الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، مطار محمد الخامس الدولي، بعد ظهر اليوم الجمعة، متوجها إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا.

"شوف تيفي"و م ع

 

غادر الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، مطار محمد الخامس الدولي، بعد ظهر اليوم الجمعة، متوجها إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا.

ولدى مغادرة الملك المطار، استعرض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ووزير الداخلية محمد حصاد.

كما تقدم للسلام على الملك الجنرال دو ديفزيون عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال دو بريكاد العابد بوحاميد العلوي مفتش القوات الملكية الجوية، والجنرال دو بريكاد مصطفى علمي مفتش البحرية الملكية، والجنرال دو بريكاد مصطفى مستور مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية).

وإثر ذلك، تقدم للسلام على الملك المدير العام للأمن الوطني المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، وسفيرة إثيوبيا بالرباط ييشي تامرات بيتيو، ووالي جهة الدار البيضاء- سطات خالد سفير، والمنتخبون، وممثلو السلطات المحلية.

ويرافق الملك خلال هذه الزيارة وفد رسمي يضم، على الخصوص، فؤاد عالي الهمة مستشار الملك ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

 

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