عاجل..الشاب بلال يجري عملية جراحية ويتوقف عن الغناء..وهذه هي التفاصيل+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنان الجزائري الشاب بلال، سيجري خلال الأسبوع المقبل عملية جراحية على مستوى عينه اليمنى.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الفنان الجزائري الشاب بلال، سيجري خلال الأسبوع المقبل عملية جراحية على مستوى عينه اليمنى.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطبيب المشرف على عملية الشاب بلال، نصحه بالراحة خلال الأسبوع الحالي قبل إجراء العملية، موضحا بأن بلال سيتوقف عن الغناء خلال المرحلة المقلبة حتى يتماثل للشفاء.

وأكد المصدر ذاته بأن الشاب بلال، يتواجد في إسبانيا وبالتحديد بمدينة ماربيا رفقة مجموعة من أصدقائه.