 عاجل: الملك يتوجه ابتداء من اليوم الجمعة إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: الملك يتوجه ابتداء من اليوم الجمعة إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا | بوليتيك

عاجل: الملك يتوجه ابتداء من اليوم الجمعة إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا

مهندسو الدولة يُدّرِسون بالابتدائي والثانوي ويطالبون وزير التربية الوطنية بالترقية من السلم 10 إلى 11 | مجتمع

مهندسو الدولة يُدّرِسون بالابتدائي والثانوي ويطالبون وزير التربية الوطنية بالترقية من السلم 10

بالفيديو.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد البطحاء بالدار البيضاء | بوليتيك

بالفيديو.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد البطحاء بالدار البيضاء

برلمانيو البام يمنحون رواتبهم عن شهور البطالة لجمعيات مدنية | بوليتيك

برلمانيو البام يمنحون رواتبهم عن شهور البطالة لجمعيات مدنية

عاجل و بالصورة.. أول رد لدنيا باطما على طليقة زوجها بعد حكم القضاء لصالحها بحضانة أبنائها | ثقافة و فنون

عاجل و بالصورة.. أول رد لدنيا باطما على طليقة زوجها بعد حكم القضاء لصالحها بحضانة أبنائها

جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تستنكر إمتحانا للتلاميذ تداول موضوعه الحرب بسوريا والمقاتلات الروسية في تيزنيت | مجتمع

جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تستنكر إمتحانا للتلاميذ تداول موضوعه الحرب بسوريا والمقاتلات

مؤلم..هذا ما وقع للممثلة نزهة الركراكي بسبب اعتقال ابنها سعد المجرد في سجن فلوري بفرنسا | ثقافة و فنون

مؤلم..هذا ما وقع للممثلة نزهة الركراكي بسبب اعتقال ابنها سعد المجرد في سجن فلوري بفرنسا

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي | بوليتيك

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف لترويع المواطنين بأسلحة جد متطورة | بوليتيك

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

عاجل: الملك يتوجه ابتداء من اليوم الجمعة إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 15:19 عاجل: الملك يتوجه ابتداء من اليوم الجمعة إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا | بوليتيك
عاجل: الملك يتوجه ابتداء من اليوم الجمعة إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس ، سيتوجه إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا، ابتداء من اليوم الجمعة .

شوف تيفي:

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس ، سيتوجه إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا، ابتداء من اليوم الجمعة .

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص...

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس، سيتوجه إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا، ابتداء من يوم الجمعة 27 يناير 2017.

وتندرج هذه الزيارة في إطار المساعي التي يبذلها جلالة الملك، من أجل عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي.

وستحتضن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 30 و31 يناير الجاري، القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي، التي ستتدارس هذا الموضوع، ضمن جدول أعمالها.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب محمد السادس وزارة القصور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد البطحاء بالدار البيضاء | بوليتيك

بالفيديو.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد البطحاء بالدار البيضاء

برلمانيو البام يمنحون رواتبهم عن شهور البطالة لجمعيات مدنية | بوليتيك

برلمانيو البام يمنحون رواتبهم عن شهور البطالة لجمعيات مدنية

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي | بوليتيك

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف لترويع المواطنين بأسلحة جد متطورة | بوليتيك

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف لترويع المواطنين بأسلحة جد متطورة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد البطحاء بالدار البيضاء‎ | قنوات أخرى
منذ 28 دقيقة

بالفيديو.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد البطحاء بالدار البيضاء‎

بالفيديو.. مصطفى حجي: المصريين ديما كايبداو ناقصين وكايلعبو احسن من بعد دور المجموعات وهاشنو خاصنا نديرو باش نربحوهوم ! | قنوات أخرى

بالفيديو.. مصطفى حجي: المصريين ديما كايبداو ناقصين وكايلعبو احسن من بعد دور المجموعات وهاشنو خاصنا نديرو باش نربحوهوم !

شوفو عن قرب الأسلحة لِيلقاو عند الإرهابيين داخل منزل بالجديدة/كلاشنيكوف/قنابل/مسدسات/زي عسكري | خارج البلاطو

شوفو عن قرب الأسلحة لِيلقاو عند الإرهابيين داخل منزل بالجديدة/كلاشنيكوف/قنابل/مسدسات/زي عسكري

بالفيديو | اغنیة جميلة لحسن المغربی علی المنتخب‎ المغربي | قنوات أخرى

بالفيديو | اغنیة جميلة لحسن المغربی علی المنتخب‎ المغربي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..الشاب بلال يجري عملية جراحية ويتوقف عن الغناء..وهذه هي التفاصيل+صور | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

عاجل..الشاب بلال يجري عملية جراحية ويتوقف عن الغناء..وهذه هي التفاصيل+صور

عاجل: الملك يتوجه ابتداء من اليوم الجمعة إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا | بوليتيك

عاجل: الملك يتوجه ابتداء من اليوم الجمعة إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا

مهندسو الدولة يُدّرِسون بالابتدائي والثانوي ويطالبون وزير التربية الوطنية بالترقية من السلم 10 إلى 11 | مجتمع

مهندسو الدولة يُدّرِسون بالابتدائي والثانوي ويطالبون وزير التربية الوطنية بالترقية من السلم 10

بالفيديو.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد البطحاء بالدار البيضاء | بوليتيك

بالفيديو.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد البطحاء بالدار البيضاء

﻿ ﻿
اليوم 09:08 GMT

عاجل: عملية القبض على إرهابيين جارية حاليا بمدينة الجديدة والرصاص يلعلع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.