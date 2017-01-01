عاجل: الملك يتوجه ابتداء من اليوم الجمعة إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس ، سيتوجه إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا، ابتداء من اليوم الجمعة .

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أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس ، سيتوجه إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا، ابتداء من اليوم الجمعة .

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص...

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس، سيتوجه إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا، ابتداء من يوم الجمعة 27 يناير 2017.

وتندرج هذه الزيارة في إطار المساعي التي يبذلها جلالة الملك، من أجل عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي.

وستحتضن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 30 و31 يناير الجاري، القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي، التي ستتدارس هذا الموضوع، ضمن جدول أعمالها.