مهندسو الدولة يُدّرِسون بالابتدائي والثانوي ويطالبون وزير التربية الوطنية بالترقية من السلم 10 إلى 11 ﻿

عبر مجموعة من مهندسي الدولة الذين يدرسون بالمؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية، في رسالتهم إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عن أسفهم الشديد بسبب وضعهم الحالي

"شوف تيفي"

عبر مجموعة من مهندسي الدولة الذين يدرسون بالمؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية، في رسالتهم إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عن أسفهم الشديد بسبب وضعهم الحالي، موضحين بأنهم مجموعة من الشباب الذين درسوا بالأقسام التحضيرية وولجوا بعد المباراة المدارس والمعاهد العليا للمهندسين (EMI – ENSIAS – ENSAM – INSEA –ENSEM – ENSA) وكليات العلوم والتقنيات (FST) وحصلوا بنجاح على دبلوم مهندس دولة (السلم 11 بالوظيفة العمومية) بمختلف الشعب الهندسية بعد أن افنوا زهرة شبابهم في التحصيل العلمي وصدَّقوا شعارات الدولة حول احتياجها للمهندسين واختاروا شُعَبا كان من المفروض أن تمكنهم من ولوج سوق الشغل بسلاسة لكن لم "يسعفهم الحظ" للعمل في قطاعات الهندسة التي تلائِم تخصصاتهم وولجوا، عن طواعية أو مُضطرين ومُذعَنين، بعد مباراة إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوجي 2012-2013 و2013-2014 وتخرجوا بنجاح وعُيِّنوا كأساتذة بالابتدائي أو الثانوي بمختلف المناطق مرتَّبين في السلم العاشر.

وأشار مهندسو الدولة في رسالة هذه إلى أن مفاجأتهم كانت أشد وقعا عليهم، حينما اجتازوا بنجاح المباريات المهنية دورة أبريل 2015 للترقية من السلم 10 إلى 11 وتغيير الإطار إلى التأهيلي وتم رفض ملفهم من طرف وزارة المالية بحجة عدم توافق دبلوم مهندس دولة مع الماستر، مؤكدين في الوقت ذاته بأن الدولة عاقبتهم مرتين، بحرمانهم من الشغل وفق تخصصاتهم كمهندسي دولة ومن ترقيتهم من السلم 10 إلى 11.