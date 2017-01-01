برلمانيو البام يمنحون رواتبهم عن شهور البطالة لجمعيات مدنية ﻿

قالت مصادر مطلعة، أن التوجه العام داخل الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، هو تقديم التعويضات المالية التي سيحصلون عليها مقابل ثلاثة أشهر من العطالة، يتم منحها لجمعيات مدنية في حال تعثر

شوف تيفي





قالت مصادر مطلعة، أن التوجه العام داخل الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، هو تقديم التعويضات المالية التي سيحصلون عليها مقابل ثلاثة أشهر من العطالة، يتم منحها لجمعيات مدنية في حال تعثر إرجاعها لخزينة الدولة.

وأضافت ذات المصادر، أن أعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، هي التي ستحدد الوجهة التي سيتم منحها تعويض 102 نائبا برلمانيا طيلة الشهور التي تلث الإنتخابات التشريعية بشهر أكتوبر إلى غاية اليوم.

وأوضحت ذات المصادر، أنه خلافا لما نم تداوله، فالأمين العام للحزب إلياس العماري لادخل له في الوجهة التي ستستفيذ من تعويضات برلمانيي الحزب، حيث أن ماقيل عن فتحه حسابا خاصا لتلقي أجور البرلمانيين سيكون بطلب من إدارة الفريق، لأن الموضوع برمته يخص الفريق النيابي.

وأكدت المصادر المقربة من إدارة الفريق النيابي للحزب، أن النواب البرلمانييون سيحاولون إعادة المبالغ المالية التي سيحصلون عليها لخزينة الدولة، لكن إذا تعذر عليهم ذلك سيحولونها للجمعيات الفاعلة بالمغرب، كجمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان على سبيل المثال يضيف ذات المصدر.





