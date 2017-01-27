عاجل و بالصورة.. أول رد لدنيا باطما على طليقة زوجها بعد حكم القضاء لصالحها بحضانة أبنائها ﻿

بعد مرور حوالي شهر على حملها، نشرت الفنانة المغربية دنيا باطما صورة عبر حسابها الخاص بالانستغرام، اليوم الجمعة،صورة ظهرت من خلالها العلامات الأولى للحمل.

شوف تيفي:

بعد مرور حوالي شهر على حملها، نشرت الفنانة المغربية دنيا باطما صورة عبر حسابها الخاص بالانستغرام، اليوم الجمعة،صورة ظهرت من خلالها العلامات الأولى للحمل.

و أطلت دنيا باطما على جمهورها بقفطان مغربي مطرز و علامات الحمل بادية عليها بعد انتفاخ بطنها.

وتفاعل عدد كبير من جمهور دنيا باطما مع الصورة ،مؤكدين من خلال تصريحاتهم أنها جاءت كرد على طليقة زوجها التي نشرت يوم أمس الخميس وثيقة الحكم لصالحها في قضية الحضانة التي رفعتها ضد زوجها.