 جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تستنكر إمتحانا للتلاميذ تداول موضوعه الحرب بسوريا والمقاتلات الروسية في تيزنيت ﻿
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جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تستنكر إمتحانا للتلاميذ تداول موضوعه الحرب بسوريا والمقاتلات الروسية في تيزنيت

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 13:28 جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تستنكر إمتحانا للتلاميذ تداول موضوعه الحرب بسوريا والمقاتلات الروسية في تيزنيت | مجتمع
جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تستنكر إمتحانا للتلاميذ تداول موضوعه الحرب بسوريا والمقاتلات الروسية في تيزنيت
إستنكرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، مضمون وطبيعة الرسائل المراد توجيهها من خلال إمتحان إشهادي لتلاميذ التاسعة إعدادي، بمدينة تيزنيت، والمتضمن لموقف سياسي اكثر منه علمي، ويتضمن

شوف تيفي

 

إستنكرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، مضمون وطبيعة الرسائل المراد توجيهها من خلال إمتحان إشهادي لتلاميذ التاسعة إعدادي، بمدينة تيزنيت، والمتضمن لموقف سياسي  اكثر منه  علمي، ويتضمن عناصر خطيرة تحرض على الارهاب.

وافاد بيان للجبهة، وإنطلاقا من  تخصصها تابعت قضية الامتحان الموحد لدورة يناير باحدى مؤسسات التعليم الثانوي الاعدادي بالمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت التابعة لأكاديمية  سوس ماسة، حيث تعلن الجبهة عن إدانتها واستنكارها لمضمون وطبيعة الرسائل المراد توجيهها وخلفيات أصحابها من خلال الامتحان المذكور المتضمن لموقف سياسي وإيديولوجي أكثر منه علمي وتربوي تعليمي بما يوحي بالانسجام وتأييد موقف طرف ضد آخر من المتحاربين في سوريا لأنه يذكر جرائم طرف دون آخر وهو نابع من قراءة قاصرة غير بريئة كان التلاميذ الممتحنون في غنى عنها تصور أن العدو هو السلطة الحاكمة في سوريا وروسيا وان الضحايا هم فقط ضحايا النظام دون ضحايا الجماعات المتطرفة والإرهابية التي وقع تجاهل جرائمها.

 وأضافت الجبهة في بيانها، إن تصوير مشاهد القتل والحرق والجثث والأشلاء والصواريخ والمتفجرات في الامتحان يمس بنفسية الأطفال ويجعلهم عنيفين خصوصا أنه لم يرد أي حديث عن السلام أو وجوب إيقاف الحرب فهو تطبيع مع التطرف والإرهاب والتعايش معه .

وإعتبرت الجبهة  أن نص موضوع الامتحان يتضمن عناصر خطيرة تحرض على الإرهاب بحيث يوحي للتلاميذ أن الجهاديين الذين ينفذون جرائمهم ضد الشعب السوري هم يجاهدون ضد جرائم النظام وحلفائه، وهو بمثابة استفزاز صريح لمشاعر التلاميذ بمشاهد الدمار ليخلق لديهم الاستعداد لدعم التنظيمات الإرهابية التي تستر المقال عن جرائمها في حق الشعب السوري .

من جهة ثانية، كشف أساتذة اللغة العربية بثانوية مولاي رشيد الإعدادية بتيزنيت، أن موضوع الامتحان المحلي أعد "بطريقة تشاركية في احترام تام للإطار المرجعي المنظم للامتحانات الموحدة، ويندرج في سياق المجال الوطني الإنساني المقرر في برنامج المادة، بما تحمله من قيم محبة الوطن والدفاع عن مبادئ السلم والتسامح وحق الإنسان في العيش الكريم والحياة الآمنة".

 ورفض  بيان الأساتذة، ردا على الإحتقان الذي تعيشه الأطر التربوية والجمعوية بتزنيت بعد تسريب نص الإمتحان، أن "كل تأويل خارج السياق المذكور مردود على صاحبه، وهو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية تبعاته".

وقالت مصادر مقربة من الأساتذة، أن سبب الضجة التي أحدثها الموضوع يعود بالأساس إلى كون بعض الأساتذة بالمؤسسة لهم إنتماء حزبي معين، خاصة أن أستاذة بالثانوية الإعدادية هي زوجة برلماني سابق وقيادي بحزب العدالة والتنمية بمدينة تزنيت.

 

 

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