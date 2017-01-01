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مؤلم..هذا ما وقع للممثلة نزهة الركراكي بسبب اعتقال ابنها سعد المجرد في سجن فلوري بفرنسا

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 12:58 مؤلم..هذا ما وقع للممثلة نزهة الركراكي بسبب اعتقال ابنها سعد المجرد في سجن فلوري بفرنسا | ثقافة و فنون
مؤلم..هذا ما وقع للممثلة نزهة الركراكي بسبب اعتقال ابنها سعد المجرد في سجن فلوري بفرنسا
تعيش الممثلة نزهة الركراكي، والدة الفنان سعد المجرد، المعتقل بباريس على خلفية اتهامه من قبل شابة فرنسية بمحاولة اغتصابها، أزمة صامتة قوية في الفترة الأخيرة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع يومية الصباح.

"شوف تيفي"

 

تعيش الممثلة نزهة الركراكي، والدة الفنان سعد المجرد، المعتقل بباريس على خلفية اتهامه من قبل شابة فرنسية بمحاولة اغتصابها، أزمة صامتة قوية في الفترة الأخيرة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع يومية الصباح.

وأوضح الموقع ذاته بأن طول فترة اعتقال المجرد في سجن باريس، أثرت على نفسية وصحة الممثلة الركراكي، بعد أن رفض قاضي التحقيق الطلبات الكثيرة للإفراج عن ابنها مؤقتا.

وأضاف المصدر ذاته بأن الركراكي، اضطرت خلال الآونة الأخيرة إلى إلغاء برنامحها الفني بالكامل، نظرا لتدهور حالتها النفسية، وهو ما جعل فرقة "المسرح الوطني"، تحدف اسمها من لائحة الممثلين المشاركين في مسرحية "جا وجاب"، والتي من المنتظر أن تعرض في 24 فبراير المقبل بالرباط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن غياب الركراكي سيتواصل في الفترة المقبلة، إلى غاية الإفراج عن سعد المجرد.

 

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نزهة الركراكي سعد المجرد شابة فرنسية قاضي التحقيق الحالة النفسية

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