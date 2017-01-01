 وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي | بوليتيك

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف لترويع المواطنين بأسلحة جد متطورة | بوليتيك

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف

عاجل و بالصور.. مُسدسات و مواد متفجرة خلال توقيف شبكة إرهابية بالجديدة | مجتمع

عاجل و بالصور.. مُسدسات و مواد متفجرة خلال توقيف شبكة إرهابية بالجديدة

عاجل: انفجار بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة في عملية أمنية لتوقيف إرهابيين | مجتمع

عاجل: انفجار بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة في عملية أمنية لتوقيف إرهابيين

عاجل: انفجار بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة في عملية أمنية لتوقيف إرهابيين | مجتمع

عاجل: انفجار بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة في عملية أمنية لتوقيف إرهابيين

عاجل: عملية القبض على إرهابيين جارية حاليا بمدينة الجديدة والرصاص يلعلع | حوادث و حقوق

عاجل: عملية القبض على إرهابيين جارية حاليا بمدينة الجديدة والرصاص يلعلع

فضيحة..هاكرز قرصن صور فتاة وابتزها لممارسة الجنس معه وهدد بنشر فيديو إباحي لقاصر في تزنيت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فضيحة..هاكرز قرصن صور فتاة وابتزها لممارسة الجنس معه وهدد بنشر فيديو إباحي لقاصر في تزنيت..وهذه هي

عصابة إجرامية خطيرة مسلحة متورطة في السرقة والاتجار في الماحيا والدعارة في تارودانت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية خطيرة مسلحة متورطة في السرقة والاتجار في الماحيا والدعارة في تارودانت..وهذه هي

خطير.. رجل تعليم كلا العصا مزيان فالرباط من طرف التلاميذ ديالو ، وها علاش | حوادث و حقوق

خطير.. رجل تعليم كلا العصا مزيان فالرباط من طرف التلاميذ ديالو ، وها علاش

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 11:39 وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي | بوليتيك
وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي
يواصل الوزير المكلف بالخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار رفقة وفد رفيع المستوى، لقاءات مكثفة مع المسؤولين بمنظمة الإتحاد الإفريقي ومندوبي الدول الأعضاء، إستعدادا للتصويت على طلب المغرب العودة

شوف تيفي

 

يواصل الوزير المكلف بالخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار رفقة وفد رفيع المستوى، لقاءات مكثفة مع المسؤولين بمنظمة الإتحاد الإفريقي ومندوبي الدول الأعضاء، إستعدادا للتصويت على طلب المغرب العودة للإتحاد الإفريقي أواخر اشهر الجاري.

وأفادت مواقع إعلامية دولية، أن الوفد المغربي إلتقى رئيسة المفوضية الإفريقية دالاميني زوما يوم أمس الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث عقد الطرفان لقاءا تطرقا فيه لملف المغرب الذي ينتظر البث فيه يومي 30 و31 يناير الجاري، تاريخ إنعقاد قمة الإتحاد الإفريقي بحضور الزعماء الأفارقة الأعضاء في الإتحاد.

وأوضحت ذات المصادر، أن الملف المغربي أصبح جاهزا بطريقة قانونية منذ تصويت البرلمان المغربي على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي، حيث عكفت لجنة خبراء مغاربة مع مسؤولي منظمة الإتحاد الإفريقي، لدارسة الملف المغربي من الناحية الشكلية  والوثائق الأساسية  قبل عرضه على دول الإتحاد.

وأضافت ذات المصادر، أنه رغم العراقيل التي تضعها الجنوب إفريقية دالاميني زوما رئيس المفوضية، إلا أن الملف المغربي أصبح جاهزا لعرضه على القمة المقبلة، بعد توصل مندوبي الدول الأعضاء بنسخ من الملف المغربي.

هذا، وتشير أغلب التقارير الإعلامية القادمة من أديسا  أبابا أن المغرب ضمن قبول طلبه بالعودة للإتحاد الإفريقي، حيث أن أكثر من 40 دولة تقريبا، لاتمانع عودة المغرب للإتحاد فيما 28 دولة إفريقية، تطالب من جهة ثانية بإبعاد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي نهائيا.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب البوليساريو الإتحاد الملف الجنوب اثيوبيا شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف لترويع المواطنين بأسلحة جد متطورة | بوليتيك

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف لترويع المواطنين بأسلحة جد متطورة

جمعية حقوقية فرنسية مغربية تنظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بباريس تضامنا مع ضحايا اكديم أزيك | بوليتيك

جمعية حقوقية فرنسية مغربية تنظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بباريس تضامنا مع ضحايا اكديم أزيك

محمد يتيم يهاجم إدريس لشكر بقصة النملة والفيل ...بترخيص من بن كيران | بوليتيك

محمد يتيم يهاجم إدريس لشكر بقصة ''النملة والفيل'' ...بترخيص من بن كيران

خاص...القضاء ينهي التحقيق التفصيلي مع ثلاثة معتقلين بشبيبة البيجيدي | بوليتيك

خاص...القضاء ينهي التحقيق التفصيلي مع ثلاثة معتقلين ''بشبيبة البيجيدي''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطير..شوفو أشنو لقاو أثناء تفكيك شبكة إرهابية بالجديدة..مسدسات/كلاشنيكوف/متفجرات/أسلحة بيضاء ونارية | خارج البلاطو
منذ 37 دقيقة

خطير..شوفو أشنو لقاو أثناء تفكيك شبكة إرهابية بالجديدة..مسدسات/كلاشنيكوف/متفجرات/أسلحة بيضاء ونارية

عاجل ..أول فيديو لحظات بعد عملية مداهمة منزل أخطر شبكة إرهابية بالجديدة استُعمل فيها الرصاص الحي | خارج البلاطو

عاجل ..أول فيديو لحظات بعد عملية مداهمة منزل أخطر شبكة إرهابية بالجديدة استُعمل فيها الرصاص الحي

شاهــــــــــد بالفيديو.. روبورطاج يخص احتفال مغاربة سويسرا بالتأهل للدور الثاني | قنوات أخرى

شاهــــــــــد بالفيديو.. روبورطاج يخص احتفال مغاربة سويسرا بالتأهل للدور الثاني

الرئيس المكسيكي يلغي زيارته لواشنطن | قنوات أخرى

الرئيس المكسيكي يلغي زيارته لواشنطن

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف لترويع المواطنين بأسلحة جد متطورة | بوليتيك

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف

عاجل و بالصور.. مُسدسات و مواد متفجرة خلال توقيف شبكة إرهابية بالجديدة | مجتمع

عاجل و بالصور.. مُسدسات و مواد متفجرة خلال توقيف شبكة إرهابية بالجديدة

عاجل: انفجار بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة في عملية أمنية لتوقيف إرهابيين | مجتمع

عاجل: انفجار بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة في عملية أمنية لتوقيف إرهابيين

﻿ ﻿
اليوم 09:08 GMT

عاجل: عملية القبض على إرهابيين جارية حاليا بمدينة الجديدة والرصاص يلعلع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.