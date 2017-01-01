وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي ﻿

يواصل الوزير المكلف بالخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار رفقة وفد رفيع المستوى، لقاءات مكثفة مع المسؤولين بمنظمة الإتحاد الإفريقي ومندوبي الدول الأعضاء، إستعدادا للتصويت على طلب المغرب العودة

شوف تيفي

يواصل الوزير المكلف بالخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار رفقة وفد رفيع المستوى، لقاءات مكثفة مع المسؤولين بمنظمة الإتحاد الإفريقي ومندوبي الدول الأعضاء، إستعدادا للتصويت على طلب المغرب العودة للإتحاد الإفريقي أواخر اشهر الجاري.

وأفادت مواقع إعلامية دولية، أن الوفد المغربي إلتقى رئيسة المفوضية الإفريقية دالاميني زوما يوم أمس الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث عقد الطرفان لقاءا تطرقا فيه لملف المغرب الذي ينتظر البث فيه يومي 30 و31 يناير الجاري، تاريخ إنعقاد قمة الإتحاد الإفريقي بحضور الزعماء الأفارقة الأعضاء في الإتحاد.

وأوضحت ذات المصادر، أن الملف المغربي أصبح جاهزا بطريقة قانونية منذ تصويت البرلمان المغربي على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي، حيث عكفت لجنة خبراء مغاربة مع مسؤولي منظمة الإتحاد الإفريقي، لدارسة الملف المغربي من الناحية الشكلية والوثائق الأساسية قبل عرضه على دول الإتحاد.

وأضافت ذات المصادر، أنه رغم العراقيل التي تضعها الجنوب إفريقية دالاميني زوما رئيس المفوضية، إلا أن الملف المغربي أصبح جاهزا لعرضه على القمة المقبلة، بعد توصل مندوبي الدول الأعضاء بنسخ من الملف المغربي.

هذا، وتشير أغلب التقارير الإعلامية القادمة من أديسا أبابا أن المغرب ضمن قبول طلبه بالعودة للإتحاد الإفريقي، حيث أن أكثر من 40 دولة تقريبا، لاتمانع عودة المغرب للإتحاد فيما 28 دولة إفريقية، تطالب من جهة ثانية بإبعاد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي نهائيا.