 عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف لترويع المواطنين بأسلحة جد متطورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي | بوليتيك

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف لترويع المواطنين بأسلحة جد متطورة | بوليتيك

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف

عاجل و بالصور.. مُسدسات و مواد متفجرة خلال توقيف شبكة إرهابية بالجديدة | مجتمع

عاجل و بالصور.. مُسدسات و مواد متفجرة خلال توقيف شبكة إرهابية بالجديدة

عاجل: انفجار بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة في عملية أمنية لتوقيف إرهابيين | مجتمع

عاجل: انفجار بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة في عملية أمنية لتوقيف إرهابيين

عاجل: انفجار بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة في عملية أمنية لتوقيف إرهابيين | مجتمع

عاجل: انفجار بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة في عملية أمنية لتوقيف إرهابيين

عاجل: عملية القبض على إرهابيين جارية حاليا بمدينة الجديدة والرصاص يلعلع | حوادث و حقوق

عاجل: عملية القبض على إرهابيين جارية حاليا بمدينة الجديدة والرصاص يلعلع

فضيحة..هاكرز قرصن صور فتاة وابتزها لممارسة الجنس معه وهدد بنشر فيديو إباحي لقاصر في تزنيت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فضيحة..هاكرز قرصن صور فتاة وابتزها لممارسة الجنس معه وهدد بنشر فيديو إباحي لقاصر في تزنيت..وهذه هي

عصابة إجرامية خطيرة مسلحة متورطة في السرقة والاتجار في الماحيا والدعارة في تارودانت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية خطيرة مسلحة متورطة في السرقة والاتجار في الماحيا والدعارة في تارودانت..وهذه هي

خطير.. رجل تعليم كلا العصا مزيان فالرباط من طرف التلاميذ ديالو ، وها علاش | حوادث و حقوق

خطير.. رجل تعليم كلا العصا مزيان فالرباط من طرف التلاميذ ديالو ، وها علاش

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف لترويع المواطنين بأسلحة جد متطورة

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 11:34 عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف لترويع المواطنين بأسلحة جد متطورة | بوليتيك
عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف لترويع المواطنين بأسلحة جد متطورة
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها،توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه قبل قليل، أنه وفي إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة

"شوف تيفي"

 

كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها،توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه قبل قليل، أنه وفي إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي خطير لتنظيم مايسمي ب"الدولة الإسلامية"،أسفر عن تفكيك خلية إرهابية بتاريخ 27/01/2017،تتكون من سبعة عناصر ينشطون بمدن الجديدة وسلا والكارة وبالجماعة القروية "بولعوان" (إقليم الجديدة) ودوار "معط الله" (قيادة ولاد زبير، دائرة واد أمليل، إقليم تازة).


وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغها بأن هذه العملية الأمنية، أفضت عن رصد مخبأ سري أعده العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية بالجديدة للتحضير لعمليات إرهابية نوعية بالمملكة بإيعاز من قادة ميدانين ل"داعش"بكل من الساحة السورية العراقية وليبيا، حيث تم حجز أسلحة نارية عبارة عن مسدس رشاش مزود بمنظار ليلي يعمل بالأشعة الحمراء، و7مسدسات وكمية وافرة من الذخيرة الحية، و4 سكاكين كبيرة الحجم،وجهازين للاتصالات اللاسلكية،بالإضافة إلى سراويل عسكرية وعصي تلسكوبية ومعدات ومواد كيميائية وسوائل مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، وكذا سترتين مزودتين بحزامين ناسفين. هذه المواد المشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها.

وأضافت الوزارة ذاتها بأن أعضاء هذه الخلية، خططوا لاستقطاب المزيد من العناصر الشابة وتجنيدهم للقيام بعمليات تخريبية تهدف حصد أكبر عدد من الضحايا بغية خلق الرعب بين المواطنين وزعزعة الاستقرار.
وجاء تفكيك هذه الخلية يضيف البلاغ، تزامنا مع تواتر العمليات الإرهابية لـ"داعش" والتي استهدفت مؤخرا مجموعة من البلدان،وكذا التهديدات التي ما فتئ يطلقها مقاتلون مغاربة في صفوف هذا التنظيم عبر حملات إعلامية تؤكد عزمهم تنفيذ عمليات مماثلة بالمملكة وجعلها ولاية تابعة لهذاالتنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي خلية إرهابية العقل المدبر تنظيم الدولة الإسلامية عمليات إرهابية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي | بوليتيك

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي

جمعية حقوقية فرنسية مغربية تنظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بباريس تضامنا مع ضحايا اكديم أزيك | بوليتيك

جمعية حقوقية فرنسية مغربية تنظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بباريس تضامنا مع ضحايا اكديم أزيك

محمد يتيم يهاجم إدريس لشكر بقصة النملة والفيل ...بترخيص من بن كيران | بوليتيك

محمد يتيم يهاجم إدريس لشكر بقصة ''النملة والفيل'' ...بترخيص من بن كيران

خاص...القضاء ينهي التحقيق التفصيلي مع ثلاثة معتقلين بشبيبة البيجيدي | بوليتيك

خاص...القضاء ينهي التحقيق التفصيلي مع ثلاثة معتقلين ''بشبيبة البيجيدي''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو..شوفو القرطاس داخل منزل الإرهابيين لِشْدُوهم اليوم فالجديدة | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

فيديو..شوفو القرطاس داخل منزل الإرهابيين لِشْدُوهم اليوم فالجديدة

خطير..شوفو أشنو لقاو أثناء تفكيك شبكة إرهابية بالجديدة..مسدسات/كلاشنيكوف/متفجرات/أسلحة بيضاء ونارية | خارج البلاطو

خطير..شوفو أشنو لقاو أثناء تفكيك شبكة إرهابية بالجديدة..مسدسات/كلاشنيكوف/متفجرات/أسلحة بيضاء ونارية

عاجل ..أول فيديو لحظات بعد عملية مداهمة منزل أخطر شبكة إرهابية بالجديدة استُعمل فيها الرصاص الحي | خارج البلاطو

عاجل ..أول فيديو لحظات بعد عملية مداهمة منزل أخطر شبكة إرهابية بالجديدة استُعمل فيها الرصاص الحي

شاهــــــــــد بالفيديو.. روبورطاج يخص احتفال مغاربة سويسرا بالتأهل للدور الثاني | قنوات أخرى

شاهــــــــــد بالفيديو.. روبورطاج يخص احتفال مغاربة سويسرا بالتأهل للدور الثاني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي | بوليتيك
منذ 20 دقيقة

وفد مغربي يعقد لقاءات مكثفة بإتيوبيا إستعدادا لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف لترويع المواطنين بأسلحة جد متطورة | بوليتيك

عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة لتفكيك خلية إرهابية خطيرة في العديد من المدن المغربية ..كانت تهدف

عاجل و بالصور.. مُسدسات و مواد متفجرة خلال توقيف شبكة إرهابية بالجديدة | مجتمع

عاجل و بالصور.. مُسدسات و مواد متفجرة خلال توقيف شبكة إرهابية بالجديدة

عاجل: انفجار بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة في عملية أمنية لتوقيف إرهابيين | مجتمع

عاجل: انفجار بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة في عملية أمنية لتوقيف إرهابيين

﻿ ﻿
اليوم 09:08 GMT

عاجل: عملية القبض على إرهابيين جارية حاليا بمدينة الجديدة والرصاص يلعلع

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.