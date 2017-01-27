عاجل و بالصور.. مُسدسات و مواد متفجرة خلال توقيف شبكة إرهابية بالجديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي''، أنه يجرى في هذه الأثناء تفكيك شبكة إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية مداهمة لمنزل متواجد بالقرب من الحي الشعبي الصفا على مستوى المحطة الطرقية بمدينة الجديدة.

شوف تيفي: الجديدة

علمت "شوف تيفي"، أنه يجرى في هذه الأثناء تفكيك شبكة إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية مداهمة لمنزل متواجد بالقرب من الحي الشعبي الصفا على مستوى المحطة الطرقية بمدينة الجديدة.

و حسب مصدر خاص لشوف تيفي، فقد جرى حجز مجموعة من الأسلحة النارية القوية وحقيبة كبيرة تحتوي على مواد متفجرة و ألبسة عسكرية خلال هذه العملية.

تجدر الإشارة ،أن القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب التابعة للديستي تقوم في هذه الأثناء بعملية أمنية قوية للقبض على إرهابيين محتملين في حي الصفا بالمحطة الطرقية بمدينة الجديدة وقد سمع أثناء التدخل الأمني صوت الرصاص الحي يلعلع بالمنطقة



و سنوافيكم بعد قليل بمزيد من التفاصيل بالصوت و الصورة





