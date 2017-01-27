عاجل: انفجار بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة في عملية أمنية لتوقيف إرهابيين ﻿

أفاد شهود عيان لشوف تيفي،أنه سُمع دوي انفجار في منطقة العمليات الذي تتواجد فيها القوات الأمنية الخاصة لتوقيف إرهابيين بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة و قد تم إخلاء المنطقة و بقي فقط وحدهم خبراء

شوف تيفي

أفاد شهود عيان لشوف تيفي،أنه سُمع دوي انفجار في منطقة العمليات الذي تتواجد فيها القوات الأمنية الخاصة لتوقيف إرهابيين بالقرب من المحطة الطرقية بالجديدة و قد تم إخلاء المنطقة و بقي فقط وحدهم خبراء المتفجرات في عين المكان من أجل تأمينه في حين لازالت العملية جارية لحد الآن .

جدير بالذكر أن القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب التابعة للديستي تقوم في هذه الأثناء بعملية أمنية قوية للقبض على إرهابيين محتملين في حي الصفا بالمحطة الطرقية بمدينة الجديدة وقد سمع أثناء التدخل الأمني صوت الرصاص الحي يلعلع بالمنطقة...ترقبوا تفاصيل أخرى في الموضوع .