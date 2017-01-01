عاجل: عملية القبض على إرهابيين جارية حاليا بمدينة الجديدة والرصاص يلعلع ﻿

أفاد شهود عيان لشوف تيفي أن القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب التابعة للديستي (مراقبة التراب الوطني ) تقوم حاليا بعملية أمنية قوية للقبض على إرهابيين محتملين

شوف تيفي

أفاد شهود عيان لشوف تيفي أن القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب التابعة للديستي (مراقبة التراب الوطني ) تقوم حاليا بعملية أمنية قوية للقبض على إرهابيين محتملين في حي الصفا بالمحطة الطرقية بمدينة الجديدة، وحسب مصدرنا من عين المكان فقد سمع أصوات الرصاص الحي يلعلع قبل قليل أثناء التدخل الأمني لمحاصرة الإرهابيين بالحي المذكور..

ترقبوا تفاصيل أكثر عن الموضوع بعد لحظات..