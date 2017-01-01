فضيحة..هاكرز قرصن صور فتاة وابتزها لممارسة الجنس معه وهدد بنشر فيديو إباحي لقاصر في تزنيت..وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية، بمدينة تزنيت، تمكنت أمس الأربعاء، من إيقاف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز والتهديد بنشر فيديو وصور إباحية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية، بمدينة تزنيت، تمكنت أمس الأربعاء، من إيقاف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز والتهديد بنشر فيديو وصور إباحية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن إيقاف المشتبه فيهما، كان مباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بشكاية تقدمت بها فتاة، تكشف عن قيام شخص بقرصنة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" قبل أن يشرع في تهديدها بنشر صورها الخاصة على الانترنيت إذا ما رفضت ممارسة الجنس معه.

وأضاف المصدر ذاته بأن المعني بالأمر ، اعترف بعد توقيفه بتحريضه للفتاة المشتكية على الفساد من خلال ابتزازها بعدم نشر صور تخصها، معترفا في الوقت ذاته بأن فتاة أخرى قاصر هددها بنشر شريط إباحي تظهر فيه تحصل عليه من طرف شخص آخر، تم إيقافه بعدما بين البحث بأنه هو من قام بتصوير الشريط الإباحي.

وأوضح ذات المصدر بأن التحقيق ما يزال مستمرا لإيقاف شخص ثالث ظهر بالشريط الإباحي المذكور وهو بصدد الاعتداء الجنسي على الفتاة القاصر.