عصابة إجرامية خطيرة مسلحة متورطة في السرقة والاتجار في الماحيا والدعارة في تارودانت..وهذه هي التفاصيل ﻿

علم لدى السلطات المحلية بإقليم تارودانت أن عناصر الدرك الملكي بتارودانت فككت يوم 22 يناير الجاري، بالجماعة القروية (أحمر لكلالشة)، عصابة إجرامية، متورطة في سرقة دراجات نارية وانتحال صفة ينظمها

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى السلطات المحلية بإقليم تارودانت أن عناصر الدرك الملكي بتارودانت فككت يوم 22 يناير الجاري، بالجماعة القروية (أحمر لكلالشة)، عصابة إجرامية، متورطة في سرقة دراجات نارية وانتحال صفة ينظمها القانون والسكر العلني، والدعارة، وإخفاء أشياء متحصلة من السرقة والاتجار في مسكر ماء الحياة وحيازة أسلحة بيضاء.

وأوضح المصدر ذاته، أن التحقيق الذي تم إجراؤه مكن من توقيف 10 أشخاص، من بينهم فتاتان قاصرتان، وحجز دراجتين ناريتين، و250 لترا من التين المخمر والموجه لصنع مسكر ماء الحياة وكمية من الأسلحة البيضاء.

وأضاف أنه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم تقديم الأظناء أمام العدالة، وتسليم الدراجات النارية للمصالح المعنية وإتلاف كمية التين في عين المكان بحضور لجنة مختصة.

وأشار إلى أن التحريات ما تزال مستمرة من أجل توقيف شركاء محتملين.