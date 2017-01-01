 عصابة إجرامية خطيرة مسلحة متورطة في السرقة والاتجار في الماحيا والدعارة في تارودانت..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة..هاكرز قرصن صور فتاة وابتزها لممارسة الجنس معه وهدد بنشر فيديو إباحي لقاصر في تزنيت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فضيحة..هاكرز قرصن صور فتاة وابتزها لممارسة الجنس معه وهدد بنشر فيديو إباحي لقاصر في تزنيت..وهذه هي

عصابة إجرامية خطيرة مسلحة متورطة في السرقة والاتجار في الماحيا والدعارة في تارودانت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية خطيرة مسلحة متورطة في السرقة والاتجار في الماحيا والدعارة في تارودانت..وهذه هي

خطير.. رجل تعليم كلا العصا مزيان فالرباط من طرف التلاميذ ديالو ، وها علاش | حوادث و حقوق

خطير.. رجل تعليم كلا العصا مزيان فالرباط من طرف التلاميذ ديالو ، وها علاش

تعيين مغربية على رأس أكبر مختبر للفيزياء في أمريكا | مجتمع

تعيين مغربية على رأس أكبر مختبر للفيزياء في أمريكا

مادلين أولبريت أشهر وزيرة أمريكية تفجرها في وجه دونالد ترامب بسبب المسلمين وها أشنو قالت ليه | دولي

مادلين أولبريت أشهر وزيرة أمريكية تفجرها في وجه دونالد ترامب بسبب المسلمين وها أشنو قالت ليه

صادم .. ثلاثيني يشعل النار في جسده بوسط الرباط وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم .. ثلاثيني يشعل النار في جسده بوسط الرباط وهذه هي التفاصيل

مثير.. الحكم على قاصر مغربية بست سنوات سجنا نافذة وها علاش | دولي

مثير.. الحكم على قاصر مغربية بست سنوات سجنا نافذة وها علاش

مثير.. اعتقال رجل أمن مزور وها كيفاش كان كيدير لضحاياه | حوادث و حقوق

مثير.. اعتقال رجل أمن مزور وها كيفاش كان كيدير لضحاياه

جمعية حقوقية فرنسية مغربية تنظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بباريس تضامنا مع ضحايا اكديم أزيك | بوليتيك

جمعية حقوقية فرنسية مغربية تنظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بباريس تضامنا مع ضحايا

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

عصابة إجرامية خطيرة مسلحة متورطة في السرقة والاتجار في الماحيا والدعارة في تارودانت..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 03:46 عصابة إجرامية خطيرة مسلحة متورطة في السرقة والاتجار في الماحيا والدعارة في تارودانت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عصابة إجرامية خطيرة مسلحة متورطة في السرقة والاتجار في الماحيا والدعارة في تارودانت..وهذه هي التفاصيل
علم لدى السلطات المحلية بإقليم تارودانت أن عناصر الدرك الملكي بتارودانت فككت يوم 22 يناير الجاري، بالجماعة القروية (أحمر لكلالشة)، عصابة إجرامية، متورطة في سرقة دراجات نارية وانتحال صفة ينظمها

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى السلطات المحلية بإقليم تارودانت أن عناصر الدرك الملكي بتارودانت فككت يوم 22 يناير الجاري، بالجماعة القروية (أحمر لكلالشة)، عصابة إجرامية، متورطة في سرقة دراجات نارية وانتحال صفة ينظمها القانون والسكر العلني، والدعارة، وإخفاء أشياء متحصلة من السرقة والاتجار في مسكر ماء الحياة وحيازة أسلحة بيضاء.

وأوضح المصدر ذاته، أن التحقيق الذي تم إجراؤه مكن من توقيف 10 أشخاص، من بينهم فتاتان قاصرتان، وحجز دراجتين ناريتين، و250 لترا من التين المخمر والموجه لصنع مسكر ماء الحياة وكمية من الأسلحة البيضاء.

وأضاف أنه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم تقديم الأظناء أمام العدالة، وتسليم الدراجات النارية للمصالح المعنية وإتلاف كمية التين في عين المكان بحضور لجنة مختصة.

وأشار إلى أن التحريات ما تزال مستمرة من أجل توقيف شركاء محتملين.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجماعة القروية دراجة نارية مسكر أسلحة بيضاء العدالة التين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة..هاكرز قرصن صور فتاة وابتزها لممارسة الجنس معه وهدد بنشر فيديو إباحي لقاصر في تزنيت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فضيحة..هاكرز قرصن صور فتاة وابتزها لممارسة الجنس معه وهدد بنشر فيديو إباحي لقاصر في تزنيت..وهذه هي التفاصيل

خطير.. رجل تعليم كلا العصا مزيان فالرباط من طرف التلاميذ ديالو ، وها علاش | حوادث و حقوق

خطير.. رجل تعليم كلا العصا مزيان فالرباط من طرف التلاميذ ديالو ، وها علاش

صادم .. ثلاثيني يشعل النار في جسده بوسط الرباط وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم .. ثلاثيني يشعل النار في جسده بوسط الرباط وهذه هي التفاصيل

مثير.. اعتقال رجل أمن مزور وها كيفاش كان كيدير لضحاياه | حوادث و حقوق

مثير.. اعتقال رجل أمن مزور وها كيفاش كان كيدير لضحاياه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. أغنية جديدة بالريفية بعنوان Takhsad Atoyad | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. أغنية جديدة بالريفية بعنوان Takhsad Atoyad

أحوال الطقس: 27 يناير 2017 | الطقس

أحوال الطقس: 27 يناير 2017

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 27 يناير 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 27 يناير 2016 | شوف تيفي

شوف الصحافة.. لجنة تقصي حقائق في نفايات الحيطي‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة.. لجنة تقصي حقائق في نفايات الحيطي‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة..هاكرز قرصن صور فتاة وابتزها لممارسة الجنس معه وهدد بنشر فيديو إباحي لقاصر في تزنيت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

فضيحة..هاكرز قرصن صور فتاة وابتزها لممارسة الجنس معه وهدد بنشر فيديو إباحي لقاصر في تزنيت..وهذه هي

عصابة إجرامية خطيرة مسلحة متورطة في السرقة والاتجار في الماحيا والدعارة في تارودانت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية خطيرة مسلحة متورطة في السرقة والاتجار في الماحيا والدعارة في تارودانت..وهذه هي

خطير.. رجل تعليم كلا العصا مزيان فالرباط من طرف التلاميذ ديالو ، وها علاش | حوادث و حقوق

خطير.. رجل تعليم كلا العصا مزيان فالرباط من طرف التلاميذ ديالو ، وها علاش

تعيين مغربية على رأس أكبر مختبر للفيزياء في أمريكا | مجتمع

تعيين مغربية على رأس أكبر مختبر للفيزياء في أمريكا

﻿ ﻿
أمس 14:50 GMT

نشرة خاصة..رياح قوية وزخات عاصفية متوقعة اليوم وغدا الجمعة بالعديد من جهات المملكة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.