خطير.. رجل تعليم كلا العصا مزيان فالرباط من طرف التلاميذ ديالو ، وها علاش ﻿

تضامن مجموعة من رجال التعليم مع زميل لهم، تقدم أمام وكيل الملك بابتدائية الرباط بشكاية ضد أربعة تلاميذ، حيث قال فيها أنهم اعترضوا سبيله خارج إحدى الثانويات بحي النهضة بالرباط وانهالوا عليه بالضرب

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تضامن مجموعة من رجال التعليم مع زميل لهم، تقدم أمام وكيل الملك بابتدائية الرباط بشكاية ضد أربعة تلاميذ، حيث قال فيها أنهم اعترضوا سبيله خارج إحدى الثانويات بحي النهضة بالرباط وانهالوا عليه بالضرب والسب والقذف.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب مصدر مطلع عندما ضبط الأستاذ أربعة تلاميذ وهم يتبادلون الأوراق والوثائق ويستعملون الهواتف النقالة للغش في المراقبة المستمرة داخل القسم الذي يدرس فيه الضحية، إلا أنهم ثاروا في وجهه، عندما تدخل لثنيهم عن "النقلة" بالعلالي، إلا أنهم رفضوا الخضوع لأوامر الأستاذ، وهددوه أنهم سيلتقونه خارج القسم، ليأخذوا حقهم الوهمي بيدهم.

وتنظر النيابة العامة في تفاصيل الواقعة، التي هزت الوسط التعليمي في مدينة الرباط، والتي لم يتقبل أي أحد ما وقع للأستاذ.