 تعيين مغربية على رأس أكبر مختبر للفيزياء في أمريكا ﻿
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تعيين مغربية على رأس أكبر مختبر للفيزياء في أمريكا

بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 03:43 تعيين مغربية على رأس أكبر مختبر للفيزياء في أمريكا | مجتمع
تعيين مغربية على رأس أكبر مختبر للفيزياء في أمريكا
عينت كوثر حفيظي وهي سيدة مغربية على رأس أحد أكبر مختبرات للفيزياء بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تحصيلها لسبعة عشر سنة كخبرة في مختبر توجيه البحث والتطوير.

شوف تيفي

عينت كوثر حفيظي وهي سيدة مغربية على رأس أحد أكبر مختبرات للفيزياء بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تحصيلها لسبعة عشر سنة كخبرة في مختبر توجيه البحث والتطوير.

وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن مختبر أرجون تابع لوزارة الطاقة الأمريكية، حيث يعد من بين الأكبر والأقدم من نوعه في بلاد العم سام، والذي عين بداية الأسبوع الجاري كوثر حفيظي على رأسه، بعد أن برعت في مجال النوكليون "النووية"، ونشرت من خلال هذه التجربة 140 منشور علمي.

وكشف مدير المختبر المذكور بول كيرنس بأن المختبر يتشرف برئاسة كوثر حفيظي له، خاصة لمميزاتها وقدرتها على اختراق مجال الطاقة، حيث ينتظر أن تعطي نظرة قوية نحو المستقبل، من خلال مهمتها الجديدة على رأس المختبر.

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