مادلين أولبريت أشهر وزيرة أمريكية تفجرها في وجه دونالد ترامب بسبب المسلمين وها أشنو قالت ليه ﻿

يبدو أن المرحلة الرئاسية التي سيمر منها ترامب في البيت الأبيض لن تمر مرور الكرام، فبعد نجاحه المثير الذي جعل العديد من المتتبعين يشككون فيه، وبعد القرارات المثيرة التي أصدرها، أكدت مادلين

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يبدو أن المرحلة الرئاسية التي سيمر منها ترامب في البيت الأبيض لن تمر مرور الكرام، فبعد نجاحه المثير الذي جعل العديد من المتتبعين يشككون فيه، وبعد القرارات المثيرة التي أصدرها، أكدت مادلين أولبرايت وهي أول وأشهر امرأة استوزرت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون أنها مستعدة لتسجيل نفسها كمسلمة إذا أصدر الرئيس دونالد ترامب مرسوما تنفيذيا يؤثر على سفر المهاجرين إلى أمريكا.

وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن تغريدة مادلين عبر حسابها خلقت الجدل، حيث قالت فيها "لقد نشأت كاثوليكية، وأصبحت بروتستانتية واكتشفت لاحقا أن عائلتي يهودية. والآن أنا مستعدة للتضامن وتسجيل نفسي كمسلمة".

ويدرس ترامب فرض حظر على دخول اللاجئين لمدة 4 شهور، بحسب مسودة مرسوم تنفيذي، كما يدرس فرض إجراءات مشددة على المهاجرين المسلمين الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة، وبعد انتخابه كرر اقتراحه بإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل جميع المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، حسب المصدر ذاته.