صادم .. ثلاثيني يشعل النار في جسده بوسط الرباط وهذه هي التفاصيل ﻿

شوف تيفي
علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن شابا ثلاثينيا قام بإضرام النار في جسده، بحي ديور الجامع بوسط مدينة الرباط، واضعا بذلك حدا لحياته على الفور نظرا لشدة الحروق التي أصيب بها.
هذا وتعود أسباب إقدام الشاب على حرق نفسه، حسب شهود كانوا وقت الواقعة، إلى بعض المشاكل العائلية للضحية.
وعرف هذا الحادث المؤلم والصادم، حضور رجال الأمن وفرقة من عناصر الوقاية المدنية الذين تكفلوا بنقل الجثة لمستودع الأموات الكائن بباب الأحد، حيث تم فتح تحقيق معمق من قبل المصالح الأمنية، لمعرفة أسباب الحادث وذلك بأوامر من وكيل الملك على المحكمة الابتدائية للرباط.
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