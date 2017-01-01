مثير.. الحكم على قاصر مغربية بست سنوات سجنا نافذة وها علاش ﻿

شوف تيفي
في سابقة أعلنت محكمة ألمانية اليوم الخميس الحكم على قاصر ألمانية من أصل مغربي بست سنوات سجنا نافذا، بعد أن تمت إدانتها بطعن رجل شرطة في محطة قطارات بأوامر صدرت عن تنظيم الدولة الإسلامية.
وتدعى الفتاة صفية و تبلغ من العمر 16 عاما، وهي مزدوجة الجنسية المغربية والألمانية، حيث تم اتهامها بالشروع في القتل ودعم جماعة متشددة، ورغم دفع محاميها بعدم قدرتها على إدراك أنها مقدمة على ارتكاب خطأ، إلا أن المحكمة كان لها رأي آخر.
وكانت صفية حسب ما كشفت عنه مصادر فرنسية، قد طعنت رجل الشرطة وألحقت به إصابات خطيرة في محطة قطارات في هانوفر بعد أن أعادتها أمها إلى ألمانيا.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.