مثير.. الحكم على قاصر مغربية بست سنوات سجنا نافذة وها علاش ﻿

في سابقة أعلنت محكمة ألمانية اليوم الخميس الحكم على قاصر ألمانية من أصل مغربي بست سنوات سجنا نافذا، بعد أن تمت إدانتها بطعن رجل شرطة في محطة قطارات بأوامر صدرت عن تنظيم الدولة الإسلامية.

شوف تيفي

في سابقة أعلنت محكمة ألمانية اليوم الخميس الحكم على قاصر ألمانية من أصل مغربي بست سنوات سجنا نافذا، بعد أن تمت إدانتها بطعن رجل شرطة في محطة قطارات بأوامر صدرت عن تنظيم الدولة الإسلامية.

وتدعى الفتاة صفية و تبلغ من العمر 16 عاما، وهي مزدوجة الجنسية المغربية والألمانية، حيث تم اتهامها بالشروع في القتل ودعم جماعة متشددة، ورغم دفع محاميها بعدم قدرتها على إدراك أنها مقدمة على ارتكاب خطأ، إلا أن المحكمة كان لها رأي آخر.

وكانت صفية حسب ما كشفت عنه مصادر فرنسية، قد طعنت رجل الشرطة وألحقت به إصابات خطيرة في محطة قطارات في هانوفر بعد أن أعادتها أمها إلى ألمانيا.