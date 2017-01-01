مثير.. اعتقال رجل أمن مزور وها كيفاش كان كيدير لضحاياه ﻿

اعتقلت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن آنفا مؤخرا رجل أمن مزور، حيث تمت إحالته على النيابة العامة بعد أن تبث أنه ينتحل صفة ينظمها القانون والسرقة، حيث تم توسيع التحقيق معه من أجل معرفة المزيد من

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اعتقلت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن آنفا مؤخرا رجل أمن مزور، حيث تمت إحالته على النيابة العامة بعد أن تبث أنه ينتحل صفة ينظمها القانون والسرقة، حيث تم توسيع التحقيق معه من أجل معرفة المزيد من الضحايا الذين تم النصب عليهم.

وكشف مصدر مطلع أن المشتبه فيه ينتحل صفة رجل أمن للإيقاع بضحاياه النساء، حيث يوهمهم بنسج علاقات صداقة، ويطالبهن بترط حقائبهم في سيارته، ليقوم بعد ذلك متأبطا أحد الأعذار من قبيل الحديث في الهاتف، ليلحق بسيارته ويفر هاربا إلى وجهة مجهولة تاركا الضحية في المكان العمومي تنتظر.

وتم تسجيل شكايات ضد الموقوف، حسب المصدر ذاته، حيث يجري حاليا التنسيق بين الولايات الأمنية لمعرفة ضحايا آخرين وقعوا في شباك رجل الأمن المزور.