جمعية حقوقية فرنسية مغربية تنظم وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بباريس تضامنا مع ضحايا اكديم أزيك ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بفرنسا في 27 من شهر فبراير المقبل، وذلك من اجل التضامن مع ضحايا واقعة اكديم ازيك وأيضا

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بفرنسا في 27 من شهر فبراير المقبل، وذلك من اجل التضامن مع ضحايا واقعة اكديم ازيك وأيضا للتأكيد على مغربية الصحراء.

وحسب يوسف الإدريسي الكاتب العام للجمعية المذكورة لـ "شوف تيفي"، فإن هذه الوقفة ستعرف مشاركة أكثر من 200 شخص، سيرفعون مجموعة من الشعارات الرافضة للتدخل الجزائري الداعم الأول للكيان الوهمي جبهة البوليساريو، وأيضا للتأكيد على شرعية محاكمة من وصفهم بـ "الشردمة" المتورطين في قتل 11 فردا من القوات العمومية في أحداث إكديم إزيك.

وأوضح نفس المتحدث بأن الجمعية ستعمل على تعبئة جميع إمكانياتها لإنجاح هذه الوقفة وأيضا لإيصال رسالة واضحة للنظام الجزائري على أن الحدود المغربية تمتد من طنجة إلى الكويرة ولا يمكن للشعب المغربي التنازل عن حبة من رمالها.