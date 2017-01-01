محمد يتيم يهاجم إدريس لشكر بقصة ''النملة والفيل'' ...بترخيص من بن كيران ﻿

لم يتأخر رد قيادة حزب العدالة والتنمية كثيرا عن تصريحات الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر في البرنامج التلفزي ضيف الأولى الذي بتثة القناة المغربية الأولى ، حيث لجأ يتيم إلى إستحضار

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لم يتأخر رد قيادة حزب العدالة والتنمية كثيرا عن تصريحات الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر في البرنامج التلفزي ضيف الأولى الذي بتثة القناة المغربية الأولى ، حيث لجأ يتيم إلى إستحضار قصة ''الفيل والنملة'' للرد على تصريحات لشكر.

وقال محمد يتيم في مقال بإسمه، نشر في الموقع الرسمي لحزب المصباح، أنه ''سمع لشكر يقول ''بأن الشعب المغربي لم يعط لحزب العدالة والتنمية سوى مليون وستمائة ألف صوت وأعطى للأحزاب الاخرى 5 ملايين صوت، تذكرت بعض الطرائف والنكت الجارية على ألسنة المغاربة من قبيل نكتة النملة التي مرت على قنطرة هي والفيل فتحركت القنطرة فقالت النملة: ''زعزعناها''، موضحا بقصة أخرى بالقول ''المخزني الذي سئل عن أجرته فقال: ''أنأ والقائد كنربحو 2 مليون.'' !

وقال يتيم إن منطق لشكر الذي دافع به على رئاسة الحبيب المالكي لمجلس النواب يقتضي إذا إلغاء الفصل 47 من الدستور، مشيرا إلى أنه ''في حالة التسليم بالمنطق الكامن وراء هذه الذريعة، فإننا سنخلق سابقة ستفتح الباب أمام الانسداد الدائم في الحياة السياسية، وخلق شعور عند المواطنين بعبثية الحياة السياسية والحزبية وعبثية العملية الانتخابية، وعبثية التصويت والذهاب إلى مراكز الاقتراع''.

ويأتي رد البرلماني والقيادي بحركة التوحيد والإصلاح، بعد تصريح إدريس لشكر في برنامج بالقناة الأولى أن ثلاثة قياديين بحزب العدالة والتنمية ترشحوا لمنصب رئيس مجلس النواب ولكنهم فشلوا من الحصول على منصب، في خضم توضيحاته حول إنتخاب الحبيب المالكي كاتبا أولا لحزب الإتحاد الإشتراكي.

وتتزامن مقالة محمد يتيم كرد على تصريحات لشكر، بعد توجيه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران جميع أعضاء الحزب، بلزوم الصمت وعدم التصريح لأي منبر إعلامي، حيث كشفت مصادر مطلعة، أن رد محمد يتيم لن يعترض عليه بن كيران الذي يشعر بغضب شديد من تصريحات إدريس لشكر بحضور قيادات من أحزاب سياسية أخرى.





