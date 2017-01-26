 سار لمحبي الشوبينغ.. إعادة هيكلة المركب الترفيهي ''آنفا بلاص'' بقيمة مالية ضخمة وها شحال ﻿
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سار لمحبي الشوبينغ.. إعادة هيكلة المركب الترفيهي آنفا بلاص بقيمة مالية ضخمة وها شحال | اقتصاد

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سار لمحبي الشوبينغ.. إعادة هيكلة المركب الترفيهي ''آنفا بلاص'' بقيمة مالية ضخمة وها شحال

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 22:48 سار لمحبي الشوبينغ.. إعادة هيكلة المركب الترفيهي آنفا بلاص بقيمة مالية ضخمة وها شحال | اقتصاد
سار لمحبي الشوبينغ.. إعادة هيكلة المركب الترفيهي ''آنفا بلاص'' بقيمة مالية ضخمة وها شحال
من المنتظر حسب ما أعلن عنه مسؤلو المركب التجاري في ندوة صحفية نظت اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن تنطلق ابتداء من النصف الثاني من هذا العام، إصلاحات كثيرة وموسعة بالمركب التجاري الترفيهي ''أنفا

شوف تيفي

من المنتظر حسب ما أعلن عنه مسؤلو المركب التجاري في ندوة صحفية نظت اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن تنطلق ابتداء من النصف الثاني من هذا العام، إصلاحات كثيرة وموسعة بالمركب التجاري الترفيهي ''أنفا بلاص'' الذي يتواجد في بداية الشريط الساحلي عين الذئاب بالدار البيضاء، وذلك عبر مراحل، حيث وصلت القيمة الإجمالية للمشروع 24 مليون دولار.

وستعرف الإصلاحات افتتاح مساحات جديدة داخل المركب،بالإضافة إلى خلق فرص عروض جديدة والكثير من الأنشطة التي تجمع بين الترفيه والمتعة، حيث ستبدأ الإصلاحات الموسعة بدء من الطابق الأول للمركب الترفيهي، دون إغلاق باقي مرافق المركب التي ستظل مفتوحة أمام الزوار.

وستمكن الإصلاحات أيضا عمليات توسعة، بالإضافة القضاء على ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها بعض مرافق المركب، فضلا عن تهيئة مرأب السيارات حتى يتمكن الزوار من الدخول والخروج بطريقة سلسة.

جدير بالذكر أن هذا المركب تم افتتاحه يوم 8 فبراير 2013، ويتكون من أكثر من 100 محل تجاري، والذي يعتبر المنافس الأول للمركب التجاري والترفيهي ''موروكو مول''.

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موروكومول آنفابلاص مركب ترفيه تجارة إصلاحات

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