هذا هو جديد التداول بشأن انهيار عمارة سباتة وهذه هي التفاصيل ﻿

في جلسة استثنائية حول قضية انهيار عمارة اسباتة التي أثارت الكثير من الجدل، علمت ''شوف تيفي'' أن المحكمة قد استمعت مرة أخرى للمتهمين في هذه النازلة، بالغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع.

شوف تيفي

في جلسة استثنائية حول قضية انهيار عمارة اسباتة التي أثارت الكثير من الجدل، علمت "شوف تيفي" أن المحكمة قد استمعت مرة أخرى للمتهمين في هذه النازلة، بالغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع.

وعلى ضوء هذا المستجد قررت الغرفة المذكورة التداول إلى غاية الثامن فبراير القادم، خلال الجلسة التي استغرقت أزيد من ثلاثة ساعات، حيث تم النظر أيضا في دفوعات بطلان محاضر الاستماع لبعض المتابعين، والحراسة النظرية التي اعتبرت غير قانونية.

إلى ذلك فالمتابعين في هذا الملف الشائك، تلاحقهم تهم منها الارتشاء وتسليم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتسبب في القتل غير العمد.



