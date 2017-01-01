انفراد وبالفيديو.. ها شنو وقع للفتاة الفرنسية مُتهمة سعد المجرد باغتصابها بعد استدعائها للكوميسارية بباريس..تفاصيل حصرية جد مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفتاة الفرنسية '' لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، غادرت الدائرة الأمنية التي كانت بداخلها بباريس اليوم الخميس، بعد أن توصلت باستدعاء للحضور من أجل

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" بأن الفتاة الفرنسية " لورا بريول" التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، غادرت الدائرة الأمنية التي كانت بداخلها بباريس اليوم الخميس، بعد أن توصلت باستدعاء للحضور من أجل التحقيق معها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن لورا بريول، غادرت الدائرة الأمنية رفقة محاميها الخاص وهي مبتسمة ومرتاحة وفي كامل أناقتها، مؤكدا بأن الأمر يكشف بأن التحقيق معها والذي استمر لأكثر من الساعتين كان عاديا وفي صالحها.

وأضاف المصدر ذاته بأن ما أثار انتباهه هو خروج لورا بريول دون الحقيبة السوداء التي أدخلتها إلى الدائرة الأمنية، والتي ظهرت وهي تحملها في مقطع الفيديو الحصري لـ "شوف تيفي"، مرجحا احتواء الحقيبة على بعض مستلزمات "بريول" التي كانت بحوزتها ليلة الواقعة.

وأكد ذات المصدر بأن المحامي الذي كان رفقة الفتاة الفرنسية رافقها بعد ذلك إلى محطة "تي جي في"، حيث استقلت القطار المتوجه صوب مدينة نيس.