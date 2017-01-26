صادم وبالصورة.. نبش قبر وإخراج جثة سيدة من مقبرة في أيت باها.. وهذه هي التفاصيل المثيرة والخطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن منطقة اشتوكة أيت باها، شهدت ليلة أمس الأربعاء، واقعة غريبة ومرعبة في نفس الوقت، ويتعلق الأمر بنبش قبر سيدة توفيت قبل أيام.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن منطقة اشتوكة أيت باها، شهدت ليلة أمس الأربعاء، واقعة غريبة ومرعبة في نفس الوقت، ويتعلق الأمر بنبش قبر سيدة توفيت قبل أيام.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن القبر الموجود بأكبر مقبرة بأيت باها، تم نبشه للمرة الثانية في أقل من أسبوع واحد، موضحا بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون للأمر علاقة بأشخاص يستخدمون السحر والشعوذة.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي وبعد إعادة ردم القبر، فتحت تحقيقا للكشف عن الأشخاص المتورطين، وذلك في انتظار توصل الشرطة العلمية بأوامر من النيابة العامة لاستخراج جثة المتوفية من أجل الكشف من سلامتها.