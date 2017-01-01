 خاص...القضاء ينهي التحقيق التفصيلي مع ثلاثة معتقلين ''بشبيبة البيجيدي'' ﻿
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خاص...القضاء ينهي التحقيق التفصيلي مع ثلاثة معتقلين ''بشبيبة البيجيدي''

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 21:42 خاص...القضاء ينهي التحقيق التفصيلي مع ثلاثة معتقلين بشبيبة البيجيدي | بوليتيك
خاص...القضاء ينهي التحقيق التفصيلي مع ثلاثة معتقلين ''بشبيبة البيجيدي''
قرر قاضي التحقيق اليوم الخميس إنهاء مسطرة البحث والتحقيق مع ثلاثة معتقلين من شبيبة حزب العدالة والتنمية، في إطار مابات يعرف بواقعة ''مقتل السفير الروسي بتركيا''.

شوف تيفي


قرر قاضي التحقيق اليوم الخميس إنهاء مسطرة البحث والتحقيق مع ثلاثة معتقلين من شبيبة حزب العدالة والتنمية، في إطار مابات يعرف بواقعة "مقتل السفير الروسي بتركيا".

و علمت "شوف تيفي" أن قاضي التحقيق بملحقة الإستئناف بالمحكمة الإبتدائية بسلا، إستنطق اليوم تفصيليا ثلاثة معتقلين على خلفية إتهامهم "بالإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا" على صفحاتهم بموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.

وصرح البرلماني السابق وعضو هيئة دفاع أعضاء شبيبة "البيجيدي" محمد مكراز "لشوف تيفي" أن قاضي التحقيق إستمع تفصيليل لثلاث معتقلين اليوم ، حيث أدلوا بتصريحاتهم وأقوالهم بعد مواجهتهم مباشرة وبشكل جماعي في المنسوب إليهم.

وأفاد المحامي مكراز، أن المعتقلين الثلاثة الذين مثلوا اليوم أمام قاضي التحقيق، أنهوا التحقيق، حيث سيتم إحالتهم على الوكيل العام في إطار الإجراءات الإعتيادية في أفق مثولهم أمام القضاء.

وأضاف محمد مكراز، أن الحالة النفسية للمعتقلين جيدة، كما أن وضعيتهم داخل السجن تحسنت بشكل كبير بالمقارنة مع السابق.

 

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التحقيق المحامي الشبيبة البيجدي المعتقلين الوكيل شوف تيفي

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