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بعد تبادل الإتهامات...عضو بالمكتب السياسي لحزب الوردة يحل ضيفا على حزب ''الكتاب'' بالدار البيضاء

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 21:29 بعد تبادل الإتهامات...عضو بالمكتب السياسي لحزب الوردة يحل ضيفا على حزب الكتاب بالدار البيضاء | بوليتيك
بعد تبادل الإتهامات...عضو بالمكتب السياسي لحزب الوردة يحل ضيفا على حزب ''الكتاب'' بالدار البيضاء
يشارك بعد قليل عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي حسن طارق، بمقر حزب التقدم والإشتراكية بالدار البيضاء، للمشاركة في مائدة مستديرة من تنظيم المكتب السياسي لحزب الكتاب وبتأطير من أعضاء به.

شوف تيفي



يشارك بعد قليل عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي حسن طارق، بمقر حزب التقدم والإشتراكية بالدار البيضاء، للمشاركة في مائدة مستديرة من تنظيم المكتب السياسي لحزب الكتاب وبتأطير من أعضاء به.

وتنطلق المائدة المستديرة في الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، في إطار منتديات النقاش السياسي التي ينظمها المكتب السياسي للحزب الشيوعي السابق بتعاون مع فضاء حزب التقدم والإشتراكية للأطر بالدار البيضاء، تحت عنوان ''مامعنى أن تكون يساريا في مغرب اليوم''.

هذا، وبمجرد تداول الملصق الخاص بالنشاط والضيوف الذين سيؤطرون المائدة المستديرة، إنتقد أعضاء محسوبون على حزب الإتحاد الإشتراكي وكذا الموالون لحزب التقدم والإشتراكية على حد سواء تواجد حسن طارق عضو المكتب السياسي لحزب الوردة مع عضوين بالمكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية تزامنا والقصف المتبادل بين قيادات الحزبين بعد التصريحات التلفزية لإدريس لشكر ضد حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب التقدم والإشتراكية.

من جهة ثانية، صرح عضو من اللجنة المنظمة للمائدة المستديرة، أن حضور حسن طارق سيكون بصفته كباحث في العلوم السياسية وكمنتمي لحزب سياسي يساري، في حين أن المائدة المستديرة مبرمجة قبل تصريحات إدريس لشكر ورد الموقع الإلكتروني لحزب التقدم والإشتراكية.



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