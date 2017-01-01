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شفار خطير في وجدة استغل فرحة المغاربة بتأهل المنتخب ..وها شنو دار+فيديو

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 21:22 شفار خطير في وجدة استغل فرحة المغاربة بتأهل المنتخب ..وها شنو دار+فيديو | حوادث و حقوق
شفار خطير في وجدة استغل فرحة المغاربة بتأهل المنتخب ..وها شنو دار+فيديو
نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية الوجدية، اليوم الخميس، مقطع فيديو مثير مدته دقيقة و41 ثانية، ظهر خلالها لص بوجه مكشوف وهو يسرق هاتف أحد المواطنين خلال احتفاله بتأهل المنتخب المغربي لدور ربع نهائي

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية الوجدية، اليوم الخميس، مقطع فيديو مثير مدته دقيقة و41 ثانية، ظهر خلالها لص بوجه مكشوف وهو يسرق هاتف أحد المواطنين خلال احتفاله بتأهل المنتخب المغربي لدور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن عملية السرقة، وقعت بالقرب من الثانوية التأهيلية عمر بن العزيز، حيث قام خلالها لص في عقده الثاني بسرقة هاتف كان يستخدمه شاب في تصوير فرحة أبناء عاصمة الشرق بتأهل الأسود.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع الفيديو،حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم الكبير من ردة فعل المتواجدين بعين المكان والذين لم يحركوا ساكنا واكتفوا بمراقبة اللص وهو يفر من عين المكان.

 

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المغرب شوف تيفي وجدة الفايسبوك وجه مكشوف الثانوية التأهلية المنتخب المغربي

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