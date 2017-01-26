عاجل وجد مؤلم..حافلة للنقل العمومي تقتل شابا بطريقة جد بشعة بالبيضاء+صور ﻿

شهدت قنطرة حي التيسير بالقرب من محطة أولاد زيان بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، فاجعة حقيقة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور دهسته حافلة للنقل العمومي بطريقة جد بشعة.

"شوف تيفي"

شهدت قنطرة حي التيسير بالقرب من محطة أولاد زيان بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، فاجعة حقيقة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور دهسته حافلة للنقل العمومي بطريقة جد بشعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك الذي يدرس بمركز التكوين المهني ويبلغ قيد حياته 18سنة، صعد إلى حافلة عمومية تحمل الرقم 120 إلا أن هذه الأخيرة تعطلت بسبب التساقطات،وخلال محاولته الصعود إلى حافلة أخرى تحمل نفس الرقم وبسبب تدافع الركاب سقط من الباب لتدهسه عجلات الحافلة فاصلة رأسه عن جسده في مشهد هز النفوس وأدمى القلوب.

وأضاف المصدر ذاته بأن المكان يعرف في هذه اللحظات تجمعا لعشرات من المواطنين الذين عبروا عن غضبهم الشديد من المعاناة اليومية من الاكتضاض في الحافلات العمومية والذي يتسبب بشكل مستمر في وقوع حوادث مميتة، موضحا بأن المصالح الأمنية حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة في انتظار وصول سيارة نقل الموتى لنقل جثة الهالك من عين المكان.