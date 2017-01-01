رئيس تجمع دول الساحل والصحراء...جميع بلدان إفريقيا تنتظرعودة المغرب للإتحاد الافريقي ﻿

عبر الأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء المعروفة إختصارا ب “سين صاد “، اليوم الخميس 26 يناير بأديس أبابا، عن دعم هذه المنظمة الإقليمية لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن المملكة تعود بعزم

شوف تيفي:وكالات



عبر الأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء المعروفة إختصارا ب “سين صاد “، اليوم الخميس 26 يناير بأديس أبابا، عن دعم هذه المنظمة الإقليمية لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن المملكة تعود بعزم قوي على المساهمة في تنمية القارة .

وقال إبراهيم ساني أباني، في تصريح للصحافة “إن المغرب يعود بعزم راسخ للمساهمة في تعزيز السلم والأمن والاندماج الاقتصادي بإفريقيا”.

وسجل المسؤول، في ذات التصريح الذي أدلى به على هامش الدورة العادية ال 30 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي تنعقد بإثيوبيا تحضيرا لقمة رؤساء وحكومات الدول “30 و31 يناير”، أن “كل البلدان الإفريقية تنتظر عودة المغرب" مشددا على أن “الأمر يتعلق بعودة طال انتظارها لبلد كفيل بتقديم مساهمة كبيرة لتنمية القارة".





