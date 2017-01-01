عاجل. .بن كيران يكشف توقعاته للمباراة المصيرية بين المغرب ومصر ﻿

رد رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، على سؤال ''لشوف تيفي'' حول توقعاته لمباراة مصر والمغرب بالقول'' خوك زرك في التوقعات'' مستدركا ''غاينجحوا طبعا'' في إشارة إلى إنتصار المنتخب الوطني المغربي.

شوف تيفي



رد رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، على سؤال "لشوف تيفي" حول توقعاته لمباراة مصر والمغرب بالقول" خوك زرك في التوقعات" مستدركا "غاينجحوا طبعا" في إشارة إلى إنتصار المنتخب الوطني المغربي.

وأضاف بن كيران "انا مكنشوفش الكرة كيعجبوني البيوت" مختتما تصريحه بقهقهته المعتادة وسط حشد من الصحفيين ورجال الأمن الخاص به.

هدا، وحل بن كيران قبل قليل بمقر مكتب الصرف بالدار البيضاء، للحضور في ندوة بالمعرض الدولي الأخلاقي والتشاركي، تحث شعار "التمويل الأخلاقي والتشاركي للمساهمة في النمو والإدماج الإقتصادي في المغرب" الذي سيمتد لثلاثة أيام، 26 و27 و28 يناير من الشهر الجاري.