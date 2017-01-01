يا ربي السلامة.. المجمر يقتل شخصا ويرسل سيدة وطفلة في حالة حرجة للمستشفى بوجدة ﻿

اهتز الحي الحسني بمدينة وجدة، أمس الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية ، عقب وفاة شخص في عقده الخامس داخل منزله اختناقا بسبب ثاني أوكسيد الكاربون حينما كان يستخدم ما يسمى بالعامية ''المجمر'' من أجل التدفئة.

"شوف تيفي"



اهتز الحي الحسني بمدينة وجدة، أمس الأربعاء، على وقع فاجعة حقيقية ، عقب وفاة شخص في عقده الخامس داخل منزله اختناقا بسبب ثاني أوكسيد الكاربون حينما كان يستخدم ما يسمى بالعامية "المجمر" من أجل التدفئة.

وأضاف المصدر ذاته بأن السلطات وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت إلى عين المكان، مرفوقة بعناصر الوقاية المدينة، حيث تم نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الفارابي.

وأوضحت ذات المصادر بأن مدينة وجدة، شهدت كذلك حادثا مماثلا، حيث كادت سيدة وطفلتها البالغة ثلاتة سنوات أن تفارقا الحياة، نتيجة اختناقهما بـ "المجمر"، قبل أن يتم نقلهما في حالة صحية جد حرجة إلى نفس المستشفى.