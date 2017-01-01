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ترانسبارنسي تضع المغرب في وضعية محرجة بسبب الرشوة

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 18:57 ترانسبارنسي تضع المغرب في وضعية محرجة بسبب الرشوة | مجتمع
ترانسبارنسي تضع المغرب في وضعية محرجة بسبب الرشوة
رغم الجهود التي تقوم بعض مؤسسات الدولة للقضاء على شبح الرشوة الذي ينخر العديد من الإدارات، مازالت منظمة ترانسبارنسي تضع المغرب في منتصف الترتيب الدول العالمية،

شوف تيفي


رغم الجهود التي تقوم بعض مؤسسات الدولة للقضاء على شبح الرشوة الذي ينخر العديد من الإدارات، مازالت منظمة ترانسبارنسي تضع المغرب في منتصف الترتيب الدول العالمية، حيث احتل المرتبة 90 متراجعا، من المرتبة 88 من أصل 176 دولة، واحتل الصف التاسع عربيا، حسب تقرير جديد حول مؤشر الرشوة،حيث اعتبر التماطلات في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة التي تم تبنيها نهاية سنة 2015، أحد أهم الأسباب حسب المصدر.

ورغم الحملات التحسيسية عبر وسائل الإعلام، إلا أن الرشوة مازالت منتشرة بشكل كبير وسط المجتمع المغربي، حسب "ترانسبارانسي الدولية" التي وضعت المغرب في مرتبة محرجة جدا، حيث احتلت الدانمارك ونيوزيلاندا المراتب الأولى بنقطة 90 على 100 ضمن 176 دولة التي خضعت لتحقيقات المؤشر لسنة 2016 في التصدي للرشوة، فيما الصومال والسودان فقد احتلتا أسفل المؤشر بنقطة 10 على 100.

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رشوة المغرب حملة ترانسبارنسي

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