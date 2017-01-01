خطير وبالفيديو.. انفجار سلك كهربائي يخلف هلعا ورعبا بين المواطنين في مريرت ﻿

"شوف تيفي"
عاش مجموعة من المواطنين الرعب والهلع الشديد خلال تواجدهم صباح اليوم الخميس، بالسوق الأسبوعي لمريرت، حينما وقفوا على انفجار خطير لسلك كهربائي.
وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن تماسا كهربائيا،وقع بأحد الأسلاك ما أسفر عن انفجاره واندلاع النيران به وسط تجمع كبير للمواطنين الذين عبروا عن تخوفهم الشديد من الواقعة.
وأضاف المصدر ذاته بأن رجال الوقاية المدينة، حلوا بعين المكان وقاموا بإخماد النيران المندلعة في السلك الكهربائي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مدينة مريرت تعرف بنية تحتية ضعيفة وهو ما يفسرعن وقوع مثل هذه الحوادث.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.