خطير وبالفيديو.. انفجار سلك كهربائي يخلف هلعا ورعبا بين المواطنين في مريرت ﻿

عاش مجموعة من المواطنين الرعب والهلع الشديد خلال تواجدهم صباح اليوم الخميس، بالسوق الأسبوعي لمريرت، حينما وقفوا على انفجار خطير لسلك كهربائي.

"شوف تيفي"



عاش مجموعة من المواطنين الرعب والهلع الشديد خلال تواجدهم صباح اليوم الخميس، بالسوق الأسبوعي لمريرت، حينما وقفوا على انفجار خطير لسلك كهربائي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن تماسا كهربائيا،وقع بأحد الأسلاك ما أسفر عن انفجاره واندلاع النيران به وسط تجمع كبير للمواطنين الذين عبروا عن تخوفهم الشديد من الواقعة.

وأضاف المصدر ذاته بأن رجال الوقاية المدينة، حلوا بعين المكان وقاموا بإخماد النيران المندلعة في السلك الكهربائي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مدينة مريرت تعرف بنية تحتية ضعيفة وهو ما يفسرعن وقوع مثل هذه الحوادث.



