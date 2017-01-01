 موريتانيا توافق على عودة المغرب للإتحاد الإفريقي وتتحفظ على طرد البوليساريو ﻿
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موريتانيا توافق على عودة المغرب للإتحاد الإفريقي وتتحفظ على طرد البوليساريو

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 18:29 موريتانيا توافق على عودة المغرب للإتحاد الإفريقي وتتحفظ على طرد البوليساريو | بوليتيك
موريتانيا توافق على عودة المغرب للإتحاد الإفريقي وتتحفظ على طرد البوليساريو
أكدت وكالة الأخبار الموريتانية صدور مذكرة دبلوماسية، تتضمن الموقف الموريتاني من عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، كما تتضمن موقف نواكشوط من بقاء جبهة البوليساريو عضوا في الاتحاد الإفريقي.

شوف تيفي


أكدت وكالة الأخبار الموريتانية صدور مذكرة دبلوماسية، تتضمن الموقف الموريتاني من عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، كما تتضمن موقف نواكشوط من بقاء جبهة البوليساريو عضوا في الاتحاد الإفريقي.

وبحسب المذكرة فإن موريتانيا قررت التصويت لصالح عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، غير أنها ترفض المساس بأي دولة عضو في المنظمة الإفريقية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي مؤخراً أن المغرب طلب رسمياً العودة إليه، بعد مغادرته عام 1984، احتجاجاً على قبول عضوية البوليساريو، حيث حصل المغرب حسب مسؤولين رسميين على موافقة 39 بلدا عودة المغرب، فيما تطالب 28 بلدا إفريقيا بطرد البوليساريو.

وخلال قمة الاتحاد الأخيرة التي استضافتها كيغالي في يوليو الماضي، وجه ملك المغرب محمد السادس رسالة إلى القادة الأفارقة، عبّر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد.

ويأتي الموقف الموريتاني الداعم لعودة الرباط للحاضنة الإفريقية، عقب توتر في علاقات البلدين التي تم احتواؤها خلال زيارة سريعة أداها رئيس الحكومة المعين لموريتانيا وأجرى خلالها مباحثات في مدينة ازويرات مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز.


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