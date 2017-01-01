بعد المجلس الوطني للحزب.. بن كيران يؤجل ملتقى الشبيبة بسبب الحكومة ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن عبد الإله بن كيران أمر قيادة الحزب في إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية صبيحة اليوم الخميس، بتأجيل الملتقى الوطني الثاني لشباب المجال القروي إلى وقت لاحق.

شوف تيفي





كشفت مصادر مطلعة، أن عبد الإله بن كيران أمر قيادة الحزب في إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية صبيحة اليوم الخميس، بتأجيل الملتقى الوطني الثاني لشباب المجال القروي إلى وقت لاحق.

وأفادت ذات المصادر، أن المشاركين والمشاركات في الملتقى الوطني لشباب المجال القروي المنخرطين في شبيبة العدالة والتنمية توصلوا بإعلان تأجيل الملتقى مباشرة بعد نهاية إجتماع الأمانة العامة صبيحة اليوم، حيث تفاجأ المسؤولين المجاليين للشبيبة بتأجيل الملتقى دون توضيح الأسباب أو تحديد وقت لاحق.

وقالت ذات المصادر، أن السبب الرئيسي لتأجيل الملتقى الشبيبي يعود لسببين أولهما قرب إنعقاد القمة الإفريقية التي ستتدارس عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي، فيما السبب الثاني يعود لعدم رغبة بن كيران مغادرة العاصمة الرباط، حيث يريد البقاء قرب مقر رئاسة الحكومة وبيته في حي الليمون على أمل إستئناف مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب الأربعة المعنية.



هذا، وسبق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن أعلنت في وقت سابق عن إلغاء المجلس الوطني للحزب والذي كان مقررا أواسط الشهر الجاري، حيث تم تأجيله إلى وقت غير محدد بنفس الصيغة التي تم بها تأجيل الملتقى الوطني الثاني لشباب المجال القروي.





