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بالصورة.. بعد زواجها بالممثل التركي مراد يلدريم:إيمان الباني تكشف حقيقة مثيرة بخصوص أسنانها

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 17:54 بالصورة.. بعد زواجها بالممثل التركي مراد يلدريم:إيمان الباني تكشف حقيقة مثيرة بخصوص أسنانها | ثقافة و فنون
بالصورة.. بعد زواجها بالممثل التركي مراد يلدريم:إيمان الباني تكشف حقيقة مثيرة بخصوص أسنانها
كشفت المغربية إيمان الباني عبر حسابها الخاص بالانستغرام عن قيامها بتقويم جديد لأسنانها، مشيرة في الوقت ذاته بأنها قامت بهذه الخطوة بسبب أخطاء أطباء آخرين.

''شوف تيفي"


كشفت المغربية إيمان الباني عبر حسابها الخاص بالانستغرام عن قيامها بتقويم جديد لأسنانها، مشيرة في الوقت ذاته بأنها قامت بهذه الخطوة بسبب أخطاء أطباء آخرين.

وكتبت الباني إلى جانب صورة قامت بنشرها "شكر كبير لطبيب الأسنان المغربي المحترف صلاح الدين بيناني الذي أصلح أخطاء أطباء سابقين وأعاد أسناني طبيعيه كما كانت وأفضل".

تجدر الإشارة إلى أن إيمان الباني، عقدت قرانها مؤخرا بالممثل التركي مراد يلدريم، حيث أقامت عرسين في كل من تركيا والمغرب وبالتحديد بمدينة الصخيرات وسط حضور عدد كبير من الوجوه الفنية المعروفة.

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المغرب شوف تيفي مراد يلدريم أسنان أطباء صلاح الدين

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