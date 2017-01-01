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برعاية روسية.. دستور جديد لسوريا يمنح البرلمان حق تنحي رئيس البلاد

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 17:51 برعاية روسية.. دستور جديد لسوريا يمنح البرلمان حق تنحي رئيس البلاد | دولي
برعاية روسية.. دستور جديد لسوريا يمنح البرلمان حق تنحي رئيس البلاد
نشرت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحي الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية.

شوف تيفي


نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحي الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية.
وإقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.

وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، "أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري"، فيما يقر البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.

وإستنادا للمسودة الروسية، تحدد المادة 44 إختصاصات جمعية الشعب أو البرلمان، حيث يمكنها إقرار مسائل الحرب والسلام، وتنحية رئيس الجمهورية من المنصب، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا،وكذا تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".

جدير بالذكر أن الدستور الحالي لسوريا لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات، خاصة إقالة رئيس الجمهورية، وكذا التعيين بالمناصب السامية للدولة.

 

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الرئيس الجمهورية سوريا الصلاحيات التعيين البرلمان شوف تيفي

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