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خطير وبالفيديو..شفار تبعو درب كامل في المحمدية..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 17:46 خطير وبالفيديو..شفار تبعو درب كامل في المحمدية..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو..شفار تبعو درب كامل في المحمدية..وها شنو وقع ليه
شهد حي درب الشباب بمدينة المحمدية، اليوم الخميس، واقعة خطيرة، بطلها لص تم ضبطه متلبسا بسرقة أحد المنازل، وهو الأمر الذي جعل أبناء الحي المذكور يقومون بمطاردته ومحاصرته.

"شوف تيفي"



شهد حي درب الشباب بمدينة المحمدية، اليوم الخميس، واقعة خطيرة، بطلها لص تم ضبطه متلبسا بسرقة أحد المنازل، وهو الأمر الذي جعل أبناء الحي المذكور يقومون بمطاردته ومحاصرته.

وحسب مصادر من مدينة الزهور فإن اللص، حاول تسلق أحد المنازل لتنفيذ عملية السرقة قبل أن يتم ضبطه، وتعريضه للضرب المبرح من طرف أبناء الحي قبل تسليمه للمصالح الأمنية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الموقوف البالغ
من العمر حوالي 36 عاما، تم إقتياده إلى أحد المراكز الأمنية من أجل التحقيق معه للكشف عن ظروف وملابسات إقدامه على محاولة تنفيذ عملية السرقة.

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المغرب شوف تيفي حي درب الشباب المحمدية المطاردة المصالح الأمنية التحقيق

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