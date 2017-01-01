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بعد سعد لمجرد.. فنان مغربي آخر متهم باغتصاب 8 عارضات للأزياء في فرنسا من بينهن قاصر

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 17:15 بعد سعد لمجرد.. فنان مغربي آخر متهم باغتصاب 8 عارضات للأزياء في فرنسا من بينهن قاصر | ثقافة و فنون
بعد سعد لمجرد.. فنان مغربي آخر متهم باغتصاب 8 عارضات للأزياء في فرنسا من بينهن قاصر
سليم برادة هو مصور فوتوغرافي مغربي يوجد حاليا رهن الاعتقال في سجن '' فلوري'' بفرنسا، حسب ما أكدت جريدة ''لوباريزيان'' الفرنسية، بتهمة اغتصاب 8 عارضات للأزياء، حيث كان يستدرجهن عن طريق الفايسبوك وتويتر

شوف تيفي:

سليم برادة هو مصور فوتوغرافي مغربي يوجد حاليا رهن الاعتقال في سجن " فلوري" بفرنسا، حسب ما أكدت جريدة "لوباريزيان" الفرنسية، بتهمة اغتصاب 8 عارضات للأزياء، حيث كان يستدرجهن عن طريق الفايسبوك وتويتر إلى بيته في باريس، بدعوى التقاط صور فنية لهن بمقابل مالي. مستغلا إتقانه للتصوير الفوتوغرافي، حيث تتميز صوره بالجاذبية، وتشهد إقبالا من طرف الشركات المتخصصة في عروض الأزياء والصور الفنية.

لكن هذا المصور المبدع، أعطى لشهواته العنان، فكان يخدر الضحايا من العارضات، ويقوم باغتصابهن فجرت هذه القضية شابة أمريكية تدعى "بروك" مؤكدة في محضر الشرطة أن برادة اغتصبها بعد أن قام بتخديرها في يناير من سنة 2015. ودخل محامون فرنسيون على الخط. ووجهوا نداء إلى جميع الضحايا بتقديم شكايتهن لدى الشرطة، وبالإنابة عنهن في هذه القضية.

وبناء عليه، قامت 7 فتيات فرنسيات ومن جنسيات أوربية أخرى بتقديم شكايتهن للأمن. ولازالت القضية تشهد تفاعلات قوية في فرنسا، مع توقع ارتفاع عدد المغتصبات اللواتي التزمن الصمت.

 

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شوف تيفي المغرب اغتصاب فرنسيات شكايتهن سعد لمجرد التقاط صور فنية

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