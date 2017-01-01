 عاجل وانفراد:من قلب باريس شاهد الفيديو الأول لـ ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد باغتصابها أمام الكوميسارية..وهذه هي التفاصيل ﻿
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عاجل وانفراد:من قلب باريس شاهد الفيديو الأول لـ ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد باغتصابها أمام الكوميسارية..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 16:47 عاجل وانفراد:من قلب باريس شاهد الفيديو الأول لـ لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها أمام الكوميسارية..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
عاجل وانفراد:من قلب باريس شاهد الفيديو الأول لـ ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد باغتصابها أمام الكوميسارية..وهذه هي التفاصيل
حصلت ''شوف تيفي'' على مقطع فيديو حصري، يظهر الفتاة الفرنسية لورا بريول خلال تواجدها أمام دائرة أمنية بالعاصمة الفرنسية والتي حضرت إليها بعد توصلها باستدعاء من طرف الشرطة الفرنسية .

''شوف تيفي'': إسماعيل.طيون

حصلت ''شوف تيفي'' على مقطع فيديو حصري، يظهر الفتاة الفرنسية لورا بريول خلال تواجدها أمام دائرة أمنية بالعاصمة الفرنسية والتي حضرت إليها بعد توصلها باستدعاء من طرف الشرطة الفرنسية .

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' الموثوق منه فإن '' لورا بريول'' التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، حضرت إلى الدائرة الأمينة وحيدة، موضحا بأنها استخدمت هاتفها النقال للعديد من المرات في محاولة منها على ما يبدو الاتصال بالمحامي الذي سيحضر معها خلال وقوفها أمام الشرطة.

وأضاف المصدر ذاته بأن بريول، ظهرت في شكل جديد وهي تحمل حقيبة يد سوداء كبيرة كما يظهر الفيديو، مشيرا إلى أنها ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر داخل الدائرة الأمنية.

أوضح ذات المصدر بأن النائب الأول للمحامي المكلف بقضية بريول مع الفنان سعد المجرد، حل بدوره قبل قليل بالدائرة الأمنية من أجل معرفة الأسباب التي دفعت بالشرطة إلى استدعائها.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي لورا بريول دائرة أمنية الاغتصاب الحقيبة

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