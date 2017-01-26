 بسبب قرارات افراغ محلاتهم .. تجار ''البياضة'' يشلون حركة بيع البيض بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. بعد زواجها بالممثل التركي مراد يلدريم:إيمان الباني تكشف حقيقة مثيرة بخصوص أسنانها | ثقافة و فنون

بالصورة.. بعد زواجها بالممثل التركي مراد يلدريم:إيمان الباني تكشف حقيقة مثيرة بخصوص أسنانها

برعاية روسية.. دستور جديد لسوريا يمنح البرلمان حق تنحي رئيس البلاد | دولي

برعاية روسية.. دستور جديد لسوريا يمنح البرلمان حق تنحي رئيس البلاد

خطير وبالفيديو..شفار تبعو درب كامل في المحمدية..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..شفار تبعو درب كامل في المحمدية..وها شنو وقع ليه

بعد سعد لمجرد.. فنان مغربي آخر متهم باغتصاب 8 عارضات للأزياء في فرنسا من بينهن قاصر | ثقافة و فنون

بعد سعد لمجرد.. فنان مغربي آخر متهم باغتصاب 8 عارضات للأزياء في فرنسا من بينهن قاصر

عاجل وانفراد:من قلب باريس شاهد الفيديو الأول لـ لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها أمام الكوميسارية..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد:من قلب باريس شاهد الفيديو الأول لـ ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد باغتصابها أمام

بسبب قرارات افراغ محلاتهم .. تجار البياضة يشلون حركة بيع البيض بالمغرب | مجتمع

بسبب قرارات افراغ محلاتهم .. تجار ''البياضة'' يشلون حركة بيع البيض بالمغرب

بالفيديو...بنكيران لشوف تيفي ...إلتقيت فؤاد عالي الهمة في منزلي وهذا مادار بيننا | بوليتيك

بالفيديو...بنكيران ''لشوف تيفي'' ...إلتقيت فؤاد عالي الهمة في منزلي وهذا مادار بيننا

قيادة حزب البيجيدي تجتمع من جديد لمناقشة مأزق تعثر تشكيل الحكومة | بوليتيك

قيادة حزب ''البيجيدي'' تجتمع من جديد لمناقشة مأزق تعثر تشكيل الحكومة

العثماني... بن كيران إجتمع بمستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة..وها علاش | بوليتيك

العثماني... بن كيران إجتمع بمستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة..وها علاش

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

بسبب قرارات افراغ محلاتهم .. تجار ''البياضة'' يشلون حركة بيع البيض بالمغرب

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 16:35 بسبب قرارات افراغ محلاتهم .. تجار البياضة يشلون حركة بيع البيض بالمغرب | مجتمع
بسبب قرارات افراغ محلاتهم .. تجار ''البياضة'' يشلون حركة بيع البيض بالمغرب
يعرف سوق ''البياضة'' بمدينة الدار البيضاء ومنذ الساعة السادسة صباحا اعتصام تجار هذا السوق، والذي سيمتد لمدة 12 ساعة، وذلك احتجاجا على سلسلة الافراغات التي باشرتها السلطات في حق عدد من المحلات

 شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

 يعرف سوق ''البياضة'' بمدينة الدار البيضاء ومنذ الساعة السادسة صباحا اعتصام تجار هذا السوق، والذي سيمتد لمدة 12 ساعة، وذلك احتجاجا على سلسلة الافراغات التي باشرتها السلطات في حق عدد من المحلات التجارية والتي وصفوها المحتجون بالمزورة والمفتقدة للسند القانوني.

 وأضاف أحد الباعة المتضررين بالسوق المذكور في تصريح لـ''شوف تيفي''، أن الاعتصام سيمتد إلى غاية السادسة مساءا، مستنكرا الافراغ الذي طال 5 محلات تجارية من أصل 26 محلا تجاريا .

 وأشار المصدر أن باعة سوق البياضة بالدار البيضاء يطالبون بإعادة فتح تحقيق في موضوع المزاد العلني الذي رسي على إحدى الشركات التي باشرت عملية الافراغ , مؤكدين أن صاحب الأرض و يدعى ''نيكولاس'' لم يوكل أي شركة في موضوع المزاد العلني , كما أضاف المصدر أن التجار يطالبون بإحداث سوق جملة خاص ببيع البيض على غرار سوق الجملة للسمك و الخضر نظرا لأن السوق القديم لم يعد يستوعب العدد الكبير من الباعة و الذين أصبحوا يضطرون إلى عرض سلعتهم في شارع محمد السادس .

 كما طالب تجار سوق ''البياضة'' من خلال الشعارات واللافتات التي حملوها بتدخل ملكي من أجل وضع حد لما أسموه تجبر اللوبي العقاري والقضائي الذي حرمهم من محلاتهم التجارية.

 حري بالذكر أن اعتصام اليوم شل حركة بيع البيض بمختلف مدن المملكة حيث يعتبر هذا السوق أهم ممولها وهو ما يفسر الارتفاع الطفيف الذي طال هذه المادة الغذائية صباح اليوم.

 

بسبب قرارات افراغ محلاتهم .. تجار ''البياضة'' يشلون حركة بيع البيض بالمغرببسبب قرارات افراغ محلاتهم .. تجار ''البياضة'' يشلون حركة بيع البيض بالمغرببسبب قرارات افراغ محلاتهم .. تجار ''البياضة'' يشلون حركة بيع البيض بالمغرببسبب قرارات افراغ محلاتهم .. تجار ''البياضة'' يشلون حركة بيع البيض بالمغرببسبب قرارات افراغ محلاتهم .. تجار ''البياضة'' يشلون حركة بيع البيض بالمغرب

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البياضة المادة الغدائية اللوبي العقاري والقضائي نيكولاس شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نشرة خاصة..رياح قوية وزخات عاصفية متوقعة اليوم وغدا الجمعة بالعديد من جهات المملكة | مجتمع

نشرة خاصة..رياح قوية وزخات عاصفية متوقعة اليوم وغدا الجمعة بالعديد من جهات المملكة

مؤثر...الأمن ينقذ مستخدمة بشركة الإتصالات بعد أسبوع من إغتصابها و إحتجازها بوادي سوس | مجتمع

مؤثر...الأمن ينقذ مستخدمة بشركة الإتصالات بعد أسبوع من إغتصابها و إحتجازها بوادي سوس

شخص فاز بـ 19 مليار في اليناصيب | مجتمع

شخص فاز بـ 19 مليار في اليناصيب

نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي بفاس بواسطة مروحية طبية | مجتمع

نقل ثلاثة مرضى من تاونات وخنيفرة إلى المركز الإستشفائي بفاس بواسطة مروحية طبية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو العافية شاعلة فالأسلاك الكهربائية بمريرت | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

شوفو العافية شاعلة فالأسلاك الكهربائية بمريرت

عاجل : أول فيديو للمخلوق العجيب الذي ولد اليوم في الهند ( سبحان الله ) | زووم

عاجل : أول فيديو للمخلوق العجيب الذي ولد اليوم في الهند ( سبحان الله )

شاب مغربي كيقلب على بنت للزواج وها الشروط ديالو | بــووز

شاب مغربي كيقلب على بنت للزواج وها الشروط ديالو

حصري و بالفيديو:بنكيران في أول خروج إعلامي له: يكشف لشوف تيفي كواليس لقائه بمستشار الملك فؤاد علي الهمة في قلب منزله | بــووز

حصري و بالفيديو:بنكيران في أول خروج إعلامي له: يكشف لشوف تيفي كواليس لقائه بمستشار الملك فؤاد علي الهمة في قلب منزله

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. بعد زواجها بالممثل التركي مراد يلدريم:إيمان الباني تكشف حقيقة مثيرة بخصوص أسنانها | ثقافة و فنون
منذ 5 دقائق

بالصورة.. بعد زواجها بالممثل التركي مراد يلدريم:إيمان الباني تكشف حقيقة مثيرة بخصوص أسنانها

برعاية روسية.. دستور جديد لسوريا يمنح البرلمان حق تنحي رئيس البلاد | دولي

برعاية روسية.. دستور جديد لسوريا يمنح البرلمان حق تنحي رئيس البلاد

خطير وبالفيديو..شفار تبعو درب كامل في المحمدية..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..شفار تبعو درب كامل في المحمدية..وها شنو وقع ليه

بعد سعد لمجرد.. فنان مغربي آخر متهم باغتصاب 8 عارضات للأزياء في فرنسا من بينهن قاصر | ثقافة و فنون

بعد سعد لمجرد.. فنان مغربي آخر متهم باغتصاب 8 عارضات للأزياء في فرنسا من بينهن قاصر

﻿ ﻿
اليوم 14:50 GMT

نشرة خاصة..رياح قوية وزخات عاصفية متوقعة اليوم وغدا الجمعة بالعديد من جهات المملكة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.