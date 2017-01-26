بسبب قرارات افراغ محلاتهم .. تجار ''البياضة'' يشلون حركة بيع البيض بالمغرب ﻿

يعرف سوق ''البياضة'' بمدينة الدار البيضاء ومنذ الساعة السادسة صباحا اعتصام تجار هذا السوق، والذي سيمتد لمدة 12 ساعة، وذلك احتجاجا على سلسلة الافراغات التي باشرتها السلطات في حق عدد من المحلات

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

يعرف سوق ''البياضة'' بمدينة الدار البيضاء ومنذ الساعة السادسة صباحا اعتصام تجار هذا السوق، والذي سيمتد لمدة 12 ساعة، وذلك احتجاجا على سلسلة الافراغات التي باشرتها السلطات في حق عدد من المحلات التجارية والتي وصفوها المحتجون بالمزورة والمفتقدة للسند القانوني.

وأضاف أحد الباعة المتضررين بالسوق المذكور في تصريح لـ''شوف تيفي''، أن الاعتصام سيمتد إلى غاية السادسة مساءا، مستنكرا الافراغ الذي طال 5 محلات تجارية من أصل 26 محلا تجاريا .

وأشار المصدر أن باعة سوق البياضة بالدار البيضاء يطالبون بإعادة فتح تحقيق في موضوع المزاد العلني الذي رسي على إحدى الشركات التي باشرت عملية الافراغ , مؤكدين أن صاحب الأرض و يدعى ''نيكولاس'' لم يوكل أي شركة في موضوع المزاد العلني , كما أضاف المصدر أن التجار يطالبون بإحداث سوق جملة خاص ببيع البيض على غرار سوق الجملة للسمك و الخضر نظرا لأن السوق القديم لم يعد يستوعب العدد الكبير من الباعة و الذين أصبحوا يضطرون إلى عرض سلعتهم في شارع محمد السادس .

كما طالب تجار سوق ''البياضة'' من خلال الشعارات واللافتات التي حملوها بتدخل ملكي من أجل وضع حد لما أسموه تجبر اللوبي العقاري والقضائي الذي حرمهم من محلاتهم التجارية.

حري بالذكر أن اعتصام اليوم شل حركة بيع البيض بمختلف مدن المملكة حيث يعتبر هذا السوق أهم ممولها وهو ما يفسر الارتفاع الطفيف الذي طال هذه المادة الغذائية صباح اليوم.