بالفيديو...بنكيران ''لشوف تيفي'' ...إلتقيت فؤاد عالي الهمة في منزلي وهذا مادار بيننا ﻿

كشف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في تصريح خص به ''شوف تيفي'' قبل قليل، أنه فعلا إلتقى فؤاد عالي الهمة بمنزله بحي الليمون في الرباط.

شوف تيفي



كشف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في تصريح خص به ''شوف تيفي'' قبل قليل، أنه فعلا إلتقى فؤاد عالي الهمة بمنزله بحي الليمون في الرباط.

ونفى بن كيران ما تم تداوله حول اللقاء من قبل بعض المواقع الإلكترونية، حيث أكد رئيس الحكومة المعين، أنه يعقد لقاءات وزيارات متكررة مع المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وليست هذه هي المرة الأولى التي يزورها في بيته.

وأفاد بن كيران في تصريحه ''لشوف تيفي'' أنه ناقش مع فؤاد عالي الهمة بمنزله، عدة أمور وتحدثوا ''عرضا في عدة قضايا'' لكن ليس ما تم نشره من قبل وسائل الإعلام.



