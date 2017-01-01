قيادة حزب ''البيجيدي'' تجتمع من جديد لمناقشة مأزق تعثر تشكيل الحكومة ﻿

تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عشية اليوم الخميس، اجتماعا حاسما لمناقشة تفاصيل مشاورات تشكيل الحكومة ومستقبلها، بالإضافة إلى آخر المستجدات السياسية على الصعيد الوطني والدولي.

شوف تيفي



تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عشية اليوم الخميس، اجتماعا حاسما لمناقشة تفاصيل مشاورات تشكيل الحكومة ومستقبلها، بالإضافة إلى آخر المستجدات السياسية على الصعيد الوطني والدولي.

وأفاد مصدر مطلع من داخل الأمانة العامة للحزب، أن الإجتماع قد يتطرق لموضوع مشاورات تشكيل الحكومة على هامش مداخلات الأعضاء، لكنه لن يكون نقطة رئيسية ضمن جدول أعمال اللقاء، حيث لا جديد في الموضوع ليتم مناقشته، فالمشاورات مازالت متوقفة.

وأضاف ذات المصدر الذي طالب بعدم ذكر إسمه، أن الإجتماع الأسبوعي للأمانة العامة يتداول في جميع المستجدات، بالإضافة إلى التطرق للقضايا الداخلية للحزب، حيث ينتظر أن تعيد الأمانة العامة للحزب تزكية التفويض الذي منحته للأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية لعقد المجلس الوطني للحزب الذي تأجل منذ بداية الشهر الجاري.



ويأتي اجتماع بنكيران بالأمانة العامة لحزبه، أياما قليلة بعد لقائه بالمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة دون تسرب معلومات رسمية عن فحوى اللقاء، حيث تشهد مشاورات تشكيل الحكومة نوعا من “البلوكاج”، تسبب في استمرار تعثر تشكيل أغلبية حكومية منذ أربعة أشهر تقريبا عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.





