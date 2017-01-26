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العثماني... بن كيران إجتمع بمستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة..وها علاش

بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 15:23 العثماني... بن كيران إجتمع بمستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة..وها علاش | بوليتيك
العثماني... بن كيران إجتمع بمستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة..وها علاش
أكد سعد الدين العثماني القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران إجتمع بمستشار الملك فؤاد عالي الهمة.

شوف تيفي

أكد سعد الدين العثماني القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران إجتمع بمستشار الملك فؤاد عالي الهمة.

وأفاد رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح، في تدوينة على حسابه بالفايسبوك، أنه '' في لقاء الأمانة العامة اليوم تأكد بعد تقرير رئيس الحكومة أن زيارة فؤاد علي الهمة له صحيحة لكن كل ما أشيع من مضامينها غير صحيح بالمرة''.

ونشرت مواقع إلكترونية مقربة من حزب العدالة والتنمية، خبر اللقاء الذي جمع بن كيران بفؤاد عالي الهمة، لكنها نشرت معطيات مغلوطة حول أن اللقاء خصص لمشاورات تشكيل الحكومة، في حين تشير آخر المعطيات أن اللقاء خصص لبلاغ رئيس الحكومة حول كتب ومناهج مادتي الفلسفة والتربية الإسلامية والذي خلق نقاشا واسعا بين أطر التدريس.


العثماني... بن كيران إجتمع بمستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة..وها علاش

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