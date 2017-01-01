فايسبوكيون: النويضي فشل في لعب دور النجم الأمريكي ''توم هانكس'' في ملف ''اكديم إيزيك'' ﻿

وجد عبد العزيز النويضي، المحامي والناشط الحقوقي، نفسه في موقف محرج يوم الإثنين الماضي، بعد اختياره الدفاع عن أحد معتقلي ملف ''اكديم إزيك''، وتقديمه ملتمسا لغرف الجنايات بملحقة الإستئناف بسلا

شوف تيفي



وجد عبد العزيز النويضي، المحامي والناشط الحقوقي، نفسه في موقف محرج يوم الإثنين الماضي، بعد اختياره الدفاع عن أحد معتقلي ملف ''اكديم إزيك''، وتقديمه ملتمسا لغرف الجنايات بملحقة الإستئناف بسلا لتأجيل المحاكمة من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع. غير أنه عاد بسرعة ليتراجع عن هذا القرار ويسحب نيابته الثلاثاء الماضي.

وبعض النظر عن قناعات النويضي التي دفعت به إلى مؤازرة معتقل تسبب إلى جانب عصابته في جرح غائر للمغاربة.. فإن قراره بالدفاع عن هذا المعتقل والتراجع عنه بعد يوم واحد، خلف ردود فعل كثيرة ومتباينة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بعض النشطاء الفيسبوكيين، إن النويصي سارع إلى امتصاص ردود الأفعال المتضاربة التي وحَّدها الاستغراب من اصطفافه إلى جانب المجرمين والقتلة، ليقرر التراجع بسرعة عن الترافع لفائدة معتقل ''اكديم إزيك''، بمبرر أنه اطلع على معطيات في الملف تتناقض وقناعاته الشخصية، زاعما حسب هؤلاء، بأن بعض جوانب القضية تتحدث عن الصحراء المغربية على أنها ''أراضي محتلة''.

وكان موضوع النويضي قد أثار غيرة عدد من الفايسبوكيين بالفضاء الأزرق.. حيث قرَّع هؤلاء الرجل، وعابوا عليه خروجه عن الإجماع الوطني، مستغربين في الوقت نفسه، كيف ينتصب من أجل الدفاع عن عناصر ما تزال أيديها لم تجف بعد من دم أبرياء مغاربة، قتلوا بطريقة بشعة وهم يدافعون عن الوطن ووحدته الترابية. وعلى رغم عودة النويضي إلى الصواب في آخر المطاف، وإفصاحه عن كون قناعته الشخصية تتناقض مع بعض جوانب القضية، إلا أن تدوينات هؤلاء، اعتبرت تراجع النويضي ليس سوى ''مناورة'' لجأ إليها لتفادي الانتقاد الذي يمكن أن يوجهه إليه الشارع المغربي والرأي العام الوطني. وإن كان الرجل، حسب ما جاء في إحدى التدوينات ''حاول يائسا تقمص دور المحامي الأمريكي ''جيمس دونوفان''، الذي دافع عن جاسوس سوفياتي أمام القضاء الأمريكي، في خضم الحرب العالمية الثانية، والذي جسده النجم ''توم هانكس'' في فيلم ''جسر الجواسيس''.. غير أن النويضي لم يوفق في ذلك''.

لكن بغض النظر عن هذه القراءات، فإن النويضي الذي يعتبر واحدا من المحامين الأكفاء في المغرب، عاد إلى جادة الصواب بعد سقوطه في هذا المطب، وأثبت على أن القضية الوطنية تسمو فوق أي اعتبار، وأنها أكبر من مجرد تلميع للاسم، لاعتبار بسيط هو أنها قضية شعب بأكمله، مستعد للتضحية من أجلها بالغالي والنفيس..

